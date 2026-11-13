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Sensação de ser uma fraude começa em casa? Estudo liga síndrome do impostor a pais controladores

Pesquisa alemã separa o impostor do narcisismo e mostra quanto a criação pesa na dúvida sobre si mesmo

Síndrome do impostor e insegurança na gestão (TA design/Shutterstock)

Síndrome do impostor e insegurança na gestão (TA design/Shutterstock)

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Redatora de Carreira e Negócios

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 15h50.

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Passar na seleção do estágio, ouvir um elogio do gestor e, em vez de comemorar, pensar que foi sorte e que alguém ainda vai perceber o engano.

Essa sensação tem nome, síndrome do impostor, e parte dela pode ter começado em casa. Um estudo publicado em novembro na revista científica Personality and Social Psychology Bulletin mostra que adultos que se lembram dos pais como controladores e superprotetores relatam sentimentos de impostor mais fortes.

A pesquisa, liderada pela psicóloga Kristina Klug, da Universidade Goethe de Frankfurt, na Alemanha, ouviu 339 pessoas de 16 a 80 anos, com idade média de 33. Quatro em cada dez participantes eram estudantes.

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Quando a competência não convence nem você

A síndrome do impostor é a dúvida persistente sobre a própria capacidade, acompanhada da sensação de não estar à altura, mesmo quando as provas de competência estão ali: a nota, a aprovação, o resultado entregue.

Os pesquisadores partiram de uma comparação curiosa. À primeira vista, o impostor parece o oposto do narcisista. Um se acha menos do que é; o outro, mais. Os dois, no entanto, têm dificuldade de regular a própria autoestima, e foi essa semelhança que a equipe quis investigar.

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A infância explica 11%. E o resto?

O próprio estudo traz freios para essa leitura. As lembranças da infância somadas explicaram cerca de 11% da variação nos sentimentos de impostor. Todos os dados foram relatados pelos próprios participantes, e lembranças de infância podem ser imprecisas. Como a pesquisa ouviu as pessoas uma única vez, não dá para cravar o que causa o quê. A amostra era majoritariamente feminina, de cerca de 71%, recrutada pela internet, e as hipóteses não foram registradas antes da coleta.

A conta deixa uma mensagem para quem se reconhece na síndrome. A maior parte do que alimenta a sensação de fraude está fora da explicação familiar, e pode ser observada, nomeada e confrontada com fatos.

Três perguntas ajudam a começar:

  • Quando você recebe um elogio, qual é o primeiro pensamento que aparece?
  • Que provas concretas você tem do que sabe fazer?
  • A voz que diz que você ainda não está pronto fala com a sua experiência ou com a de outra pessoa?

Responder a elas é um exercício de autoconhecimento. O curso Autoconhecimento, do Na Prática, é 100% online e gratuito, com 5 horas de videoaulas curtas e atividades práticas. As aulas ajudam a identificar padrões de comportamento, revisitar a própria história, reconhecer pontos fortes e oportunidades de desenvolvimento e montar um plano inicial de desenvolvimento pessoal. O curso é conduzido por Stephanie Crispino, mentora e cofundadora do CHAMA Coletivo, e oferece certificado ao final.

A dúvida pode ter chegado cedo. Não precisa ficar com a última palavra.

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