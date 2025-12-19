Viagens que geram viagens: da rotina ao próximo destino com milhas

Viajar com milhas deixou de ser uma estratégia restrita a poucos e passou a fazer parte do planejamento de quem gosta de explorar novos destinos. Em um cenário de passagens aéreas disputadas e agendas mais flexíveis, entender como juntar milhas ao longo da própria jornada de viagem tornou-se um diferencial para quem pretende viajar mais.

É nesse contexto que a Smiles, programa de fidelidade da GOL, celebra 31 anos de atuação, com 29 milhões de clientes, reforçando uma proposta que vai além do simples resgate de passagens aéreas.

Na prática, a Smiles se posiciona como uma plataforma completa de viagens, que permite juntar milhas antes, durante e depois da experiência — do planejamento ao retorno para casa. Ao centralizar serviços como passagens aéreas, hospedagem, seguro-viagem, transporte urbano e passeios dentro do ecossistema do programa, cada etapa da viagem se transforma em uma oportunidade de ganhar milhas e planejar a próxima.

“Essa é a essência da Smiles. A plataforma foi desenhada para ser um ecossistema completo de viagens, concentrando múltiplas formas de juntar, usar e potencializar milhas em toda a jornada do cliente. Agora, atividades cotidianas — como corridas de aplicativo, compras online ou abastecer o carro — geram milhas que se transformam em passagens, hospedagens, upgrades e experiências que realmente mudam a forma de viajar”, diz Carla Fonseca, CEO da Smiles.

Praticidade que estimula o uso

Tão importante quanto oferecer um programa de fidelidade é torná-lo simples de usar no dia a dia. Nesse sentido, a Smiles aposta em processos diretos para juntar e usar milhas de forma recorrente, integrando diferentes etapas da jornada de viagem e do consumo cotidiano.

Para começar, o cadastro é gratuito pelo site do programa. A partir daí, voos com a GOL e companhias aéreas parceiras passam a gerar milhas, ampliando o acesso a mais de 1.600 destinos em 160 países. Além do aéreo, o ecossistema Smiles reúne diversos serviços e parceiros que também permitem o acúmulo de milhas quando contratados pela plataforma.

A lógica se estende para além da viagem. Despesas do dia a dia, como aquele cafezinho ou o transporte urbano, também se convertem em milhas — reforçando a proposta de transformar hábitos cotidianos em oportunidades para planejar a próxima viagem.

Repórter da EXAME, Luiza Vilela recentemente pôde conferir, na prática, como o programa Smiles transforma diferentes gastos em milhas acumuladas. Em sua viagem do Brasil à Argentina, ela conta que encontrou diferentes experiências na plataforma Smiles, desde corridas por aplicativo e o hotel em que se hospedou até passeios na capital portenha.

“Você consegue transformar gastos que já teria, como ida e volta do aeroporto, em milhas. E essas milhas podem ser utilizadas em outras experiências que incrementam a viagem, como o uso de sala vip no aeroporto, embarque em grupos preferenciais, troca de assentos no avião e até jantares em restaurantes de Buenos Aires. Tudo o que você gasta pode virar uma experiência”, explica a jornalista.

Porta de entrada para o universo das milhas

Ao se cadastrar na plataforma, o cliente começa na categoria Smiles, ponto de partida do programa. A progressão ocorre de forma natural: quanto mais voa com a GOL e quanto mais utiliza o ecossistema de parceiros, mais milhas qualificáveis junta, avançando para Prata, Ouro, Diamante e, no topo, Diamante Magno.

Cada nível amplia o conforto e a conveniência da jornada. Prata adiciona vantagens como uma bagagem despachada gratuita e antecipação de voo. Ouro eleva a experiência para duas bagagens despachadas, check-in e embarque prioritários e descontos em assentos GOL+ Conforto e Premium. No Diamante, o viajante passa a contar com acesso ao lounge GOL Smiles, remarcações gratuitas, passagem cortesia e assentos especiais, incluindo premium economy. O Diamante Magno é o mais alto nível de reconhecimento. Além de todos os benefícios da categoria anterior, o cliente tem direito a concierge 24 horas, upgrades de cabine internacionais, cancelamentos gratuitos e outros benefícios exclusivos.

Parcerias que potencializam o programa

Um dos grandes diferenciais da Smiles é sua plataforma completa de viagens, que conta também com uma variedade de experiências e serviços, resultado de uma grande rede de parcerias da GOL. São mais de 50 companhias aéreas, cerca de 30 bancos, além de um ecossistema com mais de 100 parceiros no Universo do Viajante e no Shopping Smiles, incluindo grandes varejistas.

O portfólio de hotéis parceiros também é um destaque: são 1,5 milhão de opções em todo o mundo, nas quais o viajante junta milhas ao reservar a estadia — de hospedagens econômicas a hotéis de alto padrão. Em sua viagem, Luiza ficou hospedada no Hotel Pestana, parceiro da Smiles, o que rendeu milhas e ainda oferece uma localização privilegiada para quem visita a capital argentina.

“Ampliar as possibilidades do uso das milhas, com parcerias e serviços, faz parte da nossa estratégia, que tem o cliente no centro do nosso negócio. Buscamos garantir que ele se sinta genuinamente valorizado em cada ponto de contato da jornada”, comenta Carla.

Clube Smiles: multiplicador de milhas

Para quem deseja impulsionar o processo de acúmulo de milhas, o Clube Smiles funciona como uma assinatura de vantagens. Com planos mensais que variam de 1.000 a 20 mil milhas, o clube garante milhas como crédito automático todos os meses, além de acesso antecipado a promoções, benefícios exclusivos e maior validade das milhas — um diferencial importante para quem planeja viagens de médio e longo prazo.

“O sucesso da Smiles reside em nosso pioneirismo. Fomos os primeiros a expandir o relacionamento para além do aéreo, construindo uma plataforma completa de viagens. Isso inclui cartão de crédito, e-commerce, o Clube Smiles, hotéis e até o mais recente pacote de viagens, além de diversos produtos. Continuaremos inovando para oferecer cada vez mais planos e possibilidades aos nossos viajantes”, afirma a CEO.

No fim, usar milhas é sobre ampliar possibilidades. Quanto mais você entende como funcionam, mais longe elas te levam — e não apenas no destino, mas em tudo o que você vive ao longo do caminho.