Após iFood comprar Caju, CEO da Swile não descarta nova aquisição: 'Não nos assusta'

A compra da Caju pelo iFood movimentou o mercado brasileiro de benefícios corporativos, mas não assustou a concorrência. Pelo menos é o que afirma Denis Tassitano, CEO da Swile Brasil, empresa francesa que atua no setor de vale-refeição, vale-alimentação e benefícios flexíveis.

Em entrevista exclusiva ao programa De frente com CEO, da EXAME, o executivo afirmou que o avanço das aquisições faz parte da dinâmica do setor e revelou que a Swile também tem interesse em comprar empresas para acelerar seu crescimento no país.

"O mercado se move através de aquisições. Várias empresas crescem através de aquisições. Não é novidade, a gente não fica assustado", afirma Tassitano.

A declaração acontece em um momento de transformação no mercado de benefícios, impulsionado por mudanças nas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), pelo avanço das plataformas digitais e pela entrada de novos concorrentes.

Para Tassitano, a consolidação do setor não representa necessariamente uma ameaça. Pelo contrário, pode abrir espaço para novas oportunidades de negócios.

"É um movimento de mercado, aquisição. E pode ser que logo mais venha uma aquisição da Swile. Outras empresas também podem crescer através de aquisições", diz.

Swile e o apetite por aquisições

A estratégia de crescer por meio de compras não é novidade para a Swile. A companhia já utilizou esse caminho ao adquirir a Vee Benefícios, movimento que ajudou a ampliar sua presença no mercado brasileiro.

Agora, a empresa pretende combinar novas aquisições com o fortalecimento de sua própria estrutura.

"Acho que são as duas frentes. A gente tem apetite para aquisição, mas também temos a estrutura interna crescendo, como a estrutura de marketing, de vendas, de atendimento", afirma o CEO.

Apesar de confirmar o interesse em novas compras, o executivo não revelou quais empresas poderiam estar no radar da Swile nem estabeleceu um prazo para uma possível transação.

Veja também: Vale-refeição e alimentação: 'Mercado não está pronto para nova regra este mês', diz Abrasel

R$ 600 milhões para crescer no Brasil

O apetite por aquisições faz parte de uma estratégia mais ampla de expansão. A Swile prevê investir R$ 600 milhões no Brasil até 2030, com o objetivo de fortalecer sua presença no mercado de benefícios corporativos.

Atualmente, a operação brasileira representa 25% dos negócios globais da companhia, que também atua na França.

A relevância do mercado nacional é tão grande que Tassitano estabeleceu uma meta ambiciosa: fazer o Brasil ultrapassar a operação francesa em tamanho até 2030.

"Eu tenho uma disputa aqui com o CEO da França. Quero, em um curto espaço de tempo, passar a matriz. O mercado de benefícios é muito grande, então a gente tem potencial para passar a França", afirma.

O executivo acredita que o crescimento do mercado brasileiro, combinado aos investimentos previstos, pode ajudar a alcançar esse objetivo.

"Até 2030, o meu objetivo é estar com uma base maior do que a França. Já estou me comprometendo aqui no ar", diz.

A companhia também está próxima de atingir a marca de 1,5 milhão de usuários, segundo Tassitano, e conta com cerca de 250 funcionários no Brasil.

Para 2027, a expectativa é ampliar sua participação de mercado entre 30% e 40%, conforme a projeção apresentada pelo executivo.

Veja também: O plano de R$ 30 bilhões da Coca-Cola Brasil: ‘Teremos, sim, novas fábricas’, diz presidente

Novos negócios além do vale-refeição e alimentação

Além de disputar espaço no mercado de vale-refeição e vale-alimentação, a Swile pretende ampliar sua atuação em outras áreas de gestão corporativa.

Entre as novidades previstas para 2027 estão a chegada ao Brasil de soluções voltadas à gestão de viagens corporativas e ao controle de despesas empresariais.

A plataforma de viagens corporativas permitirá que os funcionários organizem deslocamentos e reservas de acordo com as políticas estabelecidas pelas empresas. Já a ferramenta de gestão de despesas terá como objetivo automatizar processos de controle e aprovação de gastos.

Apesar da movimentação dos concorrentes, Tassitano mantém uma visão otimista sobre o futuro da companhia no país.

Para ele, o maior desafio não está necessariamente na chegada de novos participantes, mas na capacidade de crescer sem perder eficiência.

"Eu não vejo um desafio em relação ao mercado, porque, quando tem novos entrantes, é bom. Demonstra que é um mercado fértil, que está aberto ao crescimento", diz.