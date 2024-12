Bilionário prefere reuniões 'bagunçadas' para fomentar discussões autênticas

Jeff Bezos, fundador da Amazon, revelou sua preferência por reuniões "bagunçadas" em vez de apresentações ensaiadas. Durante o DealBook Summit do New York Times, ele compartilhou sua visão sobre como reuniões internas podem ser mais produtivas ao priorizarem a busca pela verdade, ao invés de argumentos polidos ou apresentações perfeitamente estruturadas.

De acordo com a Business Insider, Bezos enfatizou que as reuniões mais úteis são aquelas onde tudo é discutido de forma aberta, sem medo de explorar os pontos controversos ou incompletos. “Eu gosto das reuniões bagunçadas. Quero ser parte do processo, ver como a 'salsicha' é feita”, afirmou Bezos.

Estrutura ideal para reuniões

Segundo Bezos, reuniões eficazes começam com a distribuição de um memorando de seis páginas. Os participantes têm cerca de 30 minutos para estudá-lo em silêncio, seguidos de discussões que ele descreve como desorganizadas, mas enriquecedoras.

“Os memorandos devem ser como anjos cantando do alto, claros e belos”, explicou. “Depois disso, o encontro pode ser bagunçado.” Para Bezos, a ideia é fomentar debates genuínos e evitar que as reuniões se transformem em simples apresentações ensaiadas para agradar os executivos seniores.

“Não quero que tudo esteja resolvido e me seja apresentado como uma solução pronta. Quero estar envolvido na criação, mesmo que o processo seja caótico”, disse ele.

Encorajando a controvérsia

Bezos defende que as reuniões sejam um espaço para expor as ideias “feias” e debater pontos de vista divergentes. Ele frequentemente pergunta se há opiniões contrárias na equipe e incentiva que essas discordâncias sejam trazidas à tona.

“Mostre-me os pontos críticos. Existe alguma opinião discordante na equipe? Vamos discutir a controvérsia. Deixem-me ajudar a bagunçar esta reunião,” afirmou o bilionário.

Jeff Bezos é amplamente conhecido por suas visões rigorosas sobre como as reuniões devem ser conduzidas. Ele implementou a famosa “regra das duas pizzas”, que limita o número de participantes a um grupo que poderia ser alimentado por duas grandes pizzas. Para ele, encontros menores são mais produtivos, já que permitem uma participação mais ativa de todos os envolvidos.

Outra prática que Bezos não apoia é o uso de apresentações em PowerPoint. Ele acredita que slides simplificam em excesso as ideias e dificultam discussões mais aprofundadas. Em vez disso, prefere a abordagem dos memorandos bem elaborados, que permitem uma análise mais cuidadosa e reflexiva antes das discussões.

Busca pela verdade

Para Bezos, reuniões não devem ser apenas uma formalidade ou um exercício de agradar líderes. Ele considera essencial que os encontros sejam um espaço para explorar a verdade, mesmo que isso signifique lidar com ideias controversas ou contraditórias.

“Eu fico muito cético quando a reunião não é bagunçada. Para mim, isso significa que algo importante não foi discutido ou que o processo não está sendo genuíno”, explicou.

Cultura corporativa

A abordagem de Bezos moldou profundamente a cultura da Amazon e de suas outras iniciativas. Seu foco em discussões autênticas e no envolvimento direto com processos decisórios ajudou a consolidar a empresa como uma das mais inovadoras do mundo.

A estratégia reflete seu estilo de liderança, onde a busca pela perfeição não se dá apenas pelo resultado final, mas pelo caminho até chegar lá. A “bagunça” das reuniões, segundo Bezos, é essencial para garantir que todas as perspectivas sejam consideradas e que as decisões sejam robustas e bem fundamentadas.