O fundador do Grupo Gazin, Mário Gazin, foi escolhido como representante Master da 29ª edição do Programa Empreendedor do Ano EY Brasil, realizada nesta quarta-feira, 18 de novembro, em São Paulo. Ele representará o país na etapa global do EY World Entrepreneur Of The Year™, em maio de 2027, em Mônaco.

A cerimônia homenageou 37 líderes de mais de 20 empresas, em sete categorias. As trajetórias vão de negócios em expansão a companhias familiares, com atuação em setores como tecnologia, agronegócio, varejo e serviços financeiros.

A diversidade de setores e estágios de desenvolvimento é um dos recortes do programa, que aproxima fundadores de empresas jovens e gestores de negócios familiares. Para Raquel Teixeira, sócia-líder de EY Private LATAM e líder dos programas de relacionamento, a capacidade de rever decisões e ajustar a rota de uma empresa é parte da resiliência que caracteriza o empreendedor brasileiro.

“Empreender é realmente desafiador, mas mostra que o empreendedor brasileiro é muito resiliente. Ele não tem medo, tem muita coragem para criar, para desenvolver.”, diz Raquel Teixeira, sócia-líder de EY Private LATAM e líder de programas de relacionamento. “Eles têm em comum o inconformismo e a vontade de promover uma transformação que faça diferença no mercado.”

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2 /12 Mário Gazin, do conglomerado varejista Grupo Gazin, durante a cerimônia da 29ª edição do Programa Empreendedor do Ano EY Brasil, em São Paulo. ()

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Categoria Master

A categoria Master reúne empreendedores e fundadores com participação acionária em empresas consolidadas e líderes em seus mercados. Além de Mário Gazin, foram homenageados Felipe Hansen, do Grupo CRH/Tigre, e Luiz Donaduzzi, da Prati-Donaduzzi.

A trajetória da Gazin começou em 1966, em Douradina, no Paraná, quando Mário e seu pai fundaram uma pequena loja. O início do negócio envolveu a troca do Jeep da família pelo estabelecimento. A operação cresceu e deu origem a um grupo com atuação em varejo, indústria, logística, serviços financeiros e comércio eletrônico.

Ao longo dessa trajetória, Gazin fez da formação das pessoas e do cuidado com o atendimento parte da cultura do grupo. Aposentado da gestão, afirma que esses valores continuam presentes na empresa.

“Eu criei uma cultura e saí de lá. A cadeira da cultura está lá, continua naquele mesmo lugarzinho. Ou seja, eles continuam a cultura que eu deixei”, diz.

A saída da administração também abriu espaço para que outras pessoas conduzissem os negócios. O fundador conta que hoje não ocupa funções na gestão nem no conselho, mas segue trabalhando e compartilhando o que aprendeu.

“Eu não quero ter tranquilidade nunca. Eu não quero sentar na cadeira do conforto nunca. Quero estar sempre lutando. Amanhã eu vou trabalhar de novo, na terra”, afirma Gazin.

Protagonismo empreendedor

Além da categoria Master, outras seis categorias reconheceram histórias que refletem a diversidade do empreendedorismo brasileiro. Em Emerging, voltada a negócios em rápido crescimento, os homenageados foram Estevan Sartoreli (Dengo Chocolates), Felipe Ziliotti (Blipay), Guilherme Weigert (Conexa), Helmuth Hofstatter e Carlos Souza (Logcomex), Marcos Boschetti (Nelogica) e Newton Maia (Principia Educação).

O destaque foi Marcos Boschetti, cofundador e CEO da Nelogica, empresa especializada em softwares para o mercado financeiro. Fundada em 2003, a companhia atende a investidores, traders e instituições financeiras. Suas soluções chegam a milhões de usuários em mais de 150 países.

"O empreendedor acaba vendo oportunidades em situações que, para outros, representam riscos ou obstáculos." Luiz Sérgio Vieira, CEO da EY no Brasil

O alcance atual contrasta com a dificuldade de conseguir apoio no início. Boschetti conta que ele e o sócio receberam mais de 40 negativas ao tentar captar R$ 10 mil para o negócio. A percepção de que havia espaço para crescer veio com as respostas espontâneas dos usuários sobre o que esperavam dos produtos.

Com a expansão, o desafio passou a ser adaptar a própria atuação às necessidades da empresa. Para o executivo, o crescimento exige que os fundadores revejam a forma como distribuem seu tempo e estejam dispostos a aprender novas funções.

“A empresa precisa que o fundador se transforme de acordo com o momento dela, escale junto”, afirma.

Em Executivo Empreendedor, o programa reconheceu Milton Maluhy Filho, à frente do Itaú Unibanco desde 2021. Sua atuação no banco tem foco em digitalização, tecnologia, experiência do cliente e governança.

Em Impacto, dedicada a iniciativas que respondem a desafios socioambientais, foram homenageados Alexandre Kelemen (Mangue Tech), Elis Mara de Godoy Oliveira e Marcelo de Godoy Oliveira (Simbiose e Bioma Agro), Fernanda Ribeiro e Sergio All (Conta Black), Guilherme Prado, Marta Luconi e Ronaldo Abati (Central da Visão), Luiz Henrique Terhorst, Julia Justino Sens e Vivian Fragoso Pellis (Carbon Free Brasil) e Raphael Kaeriyama e Valéria Lins (Nandarê).

A banca escolheu como representantes Elis Mara de Godoy Oliveira e Marcelo de Godoy Oliveira, respectivamente sócia e CEO da Simbiose e Bioma Agro. As empresas são especializadas no desenvolvimento e na produção de insumos biológicos para a agricultura, com soluções como o BiomaPhos.

O trabalho começou em 2007, com a Simbiose. A proposta é aplicar a microbiologia à fertilidade do solo e à defesa das plantas, buscando combinar produtividade com a redução do uso de produtos sintéticos.

“Cada tecnologia nossa que nós levamos para o campo, muitas vezes, é um litro a menos de defensivo sintético”, afirma Marcelo de Godoy Oliveira.

A preocupação com a continuidade da produção ao longo das gerações orienta o desenvolvimento dessas tecnologias. A dupla associa o reconhecimento ao trabalho cotidiano das equipes para levar soluções biológicas ao produtor rural.

Em Family Enterprise, o homenageado foi Massimo Bauducco, integrante da terceira geração da família. Sua trajetória na Bauducco inclui a ampliação do portfólio e da presença internacional, o fortalecimento da governança e a profissionalização da gestão.

O reconhecimento em Lifetime Achievement foi para Renato Feitosa Rique, da ALLOS. Com mais de quatro décadas de atuação no setor de shopping centers, Rique foi um dos fundadores da Aliansce e participou da evolução da companhia até a formação da ALLOS. Hoje, é presidente executivo do conselho.

Em Winning Women, categoria voltada a empresárias que passaram pelo programa de desenvolvimento da EY, foram homenageadas Ana Motta (All Dub Estúdio), Adriana Lotaif e Fabiana Caporal Sonder (Fabfoods, Pipó Gourmet e Flow Foods), Camila Meirelles, Carolina Meirelles e Cristina Meirelles (Café Fazenda Floresta), Carol Vaz (Dog's Care), Fernanda Galindo, Mariana Gastin e Roberta Perlingeiro (La Vie Sports) e Mônica Schimenes (MCM BRAND EXPERIENCE).

O destaque foi Mônica Schimenes, sócia-fundadora da MCM BRAND EXPERIENCE, agência especializada em marketing de experiência.

A participação no programa coincidiu com um período de incerteza para o negócio. Com a suspensão dos eventos presenciais durante a pandemia, Mônica precisou buscar alternativas para manter a empresa e a equipe. Ela conta que o contato com o programa ajudou a enxergar possibilidades naquele momento.

Outro efeito foi a revisão da governança. Mônica contratou uma pessoa para conduzir a operação geral e passou a presidir o conselho da própria empresa, assumindo uma atuação voltada às decisões de longo prazo.

Os desafios para crescer

O desenvolvimento dos negócios exige decisões que vão da captação de recursos à formação de equipes e à sucessão. Para Luiz Sérgio Vieira, CEO da EY no Brasil, o custo do financiamento e a tributação estão entre os obstáculos enfrentados pelos empreendedores, que também precisam manter a capacidade de conquistar clientes e atrair profissionais.

“Às vezes, o ambiente para o empreendedor não é tão amigável do ponto de vista de custo de capital, de custo tributário. E, obviamente, ele tem que buscar sempre encantar o seu cliente. Atrair talentos, porque ninguém faz nada sozinho”, afirma Vieira.

A expansão também depende da capacidade de transformar necessidades dos consumidores em novos produtos e serviços, segundo Vieira. O executivo relaciona a inovação à identificação de problemas que ainda precisam de uma solução.

O programa mantém ações ao longo do ano para divulgar as trajetórias dos homenageados e aproximar empreendedores. Realizado no Brasil desde 1998, o Programa Empreendedor do Ano EY Brasil já homenageou mais de 460 empreendedores e empreendedoras. No mundo, a iniciativa reúne mais de 30 mil homenageados em 60 países e territórios.

Em 2025, Ari de Sá Neto, da Arco Educação, foi o representante Master. Nos anos anteriores, os nomes escolhidos foram Cleusa Maria da Silva, da Sodiê Doces (2024), Antonio Soares, da Dock (2023), e Chaim Zaher, do Grupo SEB (2022).