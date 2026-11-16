Reforma tributária em 2027: o que as empresas precisam rever antes de reajustar preços

Com o fim das eleições, a reforma tributária voltou à agenda do Congresso. Uma das decisões agora cabe ao Senado, que vai definir a alíquota de referência da Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS). O novo tributo substitui o PIS/Pasep e a Cofins em janeiro de 2027.

Para as pequenas e médias empresas, a alíquota é uma das informações que entram na revisão dos preços. Para saber se o valor cobrado hoje ainda cobre os custos e preserva a margem, é preciso estimar quanto a empresa vai pagar de CBS depois de descontar os créditos. Matheus Gonçalves, especialista de dados no Núcleo de Estudos Econômicos da Omie, recomenda começar pelas notas de compra.

Uma fábrica de tecidos que compra algodão, por exemplo, pode usar o crédito dessa operação para reduzir a CBS a pagar, se estiver no regime regular e cumprir as regras de aproveitamento.

A loja que compra o tecido pode fazer o mesmo, nas mesmas condições. Para quem vende a outras empresas, o regime tributário afeta os créditos que a empresa pode aproveitar nas compras e os que seus clientes podem aproveitar ao comprar dela.



“Ter uma ideia da formação de margem dos produtos e dos serviços que os empresários ofertam é fundamental”, afirma Gonçalves.

Os prazos de dezembro que entram na conta

O Senado tem até 15 de dezembro para fixar a alíquota de referência da CBS para 2027. O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou um cálculo de 11,3%, mas o valor ainda pode ser ajustado, já que a estimativa de arrecadação do Imposto Seletivo entra na conta da alíquota de referência. Com a definição da alíquota, as empresas terão mais um dado para estimar o imposto devido após o desconto dos créditos e verificar se o preço atual preserva a margem.

Cinco dias depois, em 20 de dezembro, termina o prazo para cancelar a opção pelo Simples híbrido, que vale para o primeiro semestre de 2027. O cancelamento é definitivo: depois de confirmado, não pode ser desfeito. Nesse modelo, a empresa permanece no Simples Nacional e recolhe a CBS e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) fora da guia única. Com o cancelamento, os dois tributos voltam a ser pagos dentro do DAS. Para decidir se vale manter a opção, Gonçalves sugere comparar com o contador quanto a empresa pagaria em cada modelo e quais créditos poderia aproveitar.

Outra conta é a dos créditos de PIS/Pasep e Cofins que sobrarem no fim do ano. Conforme as regras de transição, eles poderão ser usados para compensar débitos da CBS. O sistema da Receita Federal recuperará os saldos registrados na escrituração fiscal de dezembro de 2026, mês que serve de referência para a conferência com o contador.

"O maior perigo dessa dinâmica toda, na ótica do empresário, é ficar parado" Matheus Gonçalves, da Omie

O que muda na emissão de notas fiscais

O cronograma da Receita Federal prevê para janeiro a adoção dos novos formatos de documentos fiscais eletrônicos pelas empresas do Simples Nacional. Se a venda é registrada em um sistema e a nota sai por outro, a empresa precisa conferir se os dados de IBS e CBS passam corretamente de um para o outro.

“Os empresários e os profissionais de emissão de nota fiscal precisam estar muito atentos a todas as conexões e sistemas que fazem a emissão desses documentos fiscais”, afirma Gonçalves.

Para quem vende cigarros e outros produtos do fumo, bebidas alcoólicas ou açucaradas, veículos, aeronaves e embarcações, a cobrança do Imposto Seletivo está prevista para começar em 2 de fevereiro de 2027. A medida provisória usa, em regra, a tributação atual do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) como base para calcular as alíquotas do novo tributo nessas categorias. Uma proposta de emenda à Constituição, em análise no Congresso Nacional, prevê manter a cobrança do IPI sobre esses produtos até a entrada do Seletivo.

Como os dados da nota chegam à contabilidade

Quando os sistemas de vendas e de contabilidade trocam dados, o contador pode conferir os valores sem redigitar as informações das notas. Na avaliação de Gonçalves, esses registros ajudam a calcular os créditos e a comparar o imposto a pagar em cada regime.

Segundo a Omie, seu sistema de gestão (ERP) funciona em nuvem, já emite a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) com campos para IBS e CBS e permite configurar a tributação por operação conforme as notas técnicas da Receita Federal e das secretarias estaduais de Fazenda. Na emissão de notas de serviço, o sistema acompanha a adoção do padrão nacional por cada prefeitura.

A empresa informa que o ERP se integra a softwares contábeis e que, pelo Painel do Contador, o profissional pode consultar dados financeiros em tempo real e exportar os registros. O painel tem acesso gratuito para contadores. Conheça os recursos da Omie para a reforma tributária.