EXAME é escolhida revista e site do ano no +Admirados de Economia e Negócios

Mais tradicional publicação de economia e negócios do Brasil, a EXAME venceu dois dos prêmios mais relevantes do jornalismo brasileiro nesta segunda-feira.

Pelo décimo ano consecutivo, foi escolhida a revista do ano no prêmio +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças, do Jornalistas&Cia. E, pela segunda vez em sua história, foi reconhecida na categoria site do ano.

"É um orgulho ser reconhecido pela qualidade multimídia de nossa equipe", diz o diretor de redação Lucas Amorim. "Na revista, lançamos novos projetos, para além da edição mensal, com destaque para a revista EXAME Casual. No digital, nosso site se consolida pela inovação e agilidade num momento desafiador com o avanço das ferramentas de IA".

A EXAME também teve dois jornalistas entre os dez mais admirados do Brasil: Daniel Giussani, especialista em negócios, em sexto lugar; e Layane Serrano, focada em carreira, na terceira posição.

Lucas Amorim, além dos editores Leo Branco e Mitchel Diniz, e de Isabela Rovaroto, repórter de negócios, entraram para a lista dos 50 jornalistas mais admirados.

"Este prêmio joga luz num trabalho que tenho orgulho de construir todos os dias, no site, na revista, nos eventos, e nos episódios do videocast 'De Frente com o CEO'", diz Layane Serrano. "Os jornalistas da EXAME não só produzem conteúdo como ajudam a desenvolver projetos que são referência no mercado".

A premiação do Jornalistas&Cia reconheceu também: Agência Estado (Agência de Notícias), Café da Manhã (Áudio), CNN Brasil Money (Canal de vídeo), Jornal da Globo (Telejornal), Estúdio i (Programa de TV), Valor Econômico (Jornal).

Completam o time de jornalismo da EXAME, responsável pela produção diária do mais admirado conteúdo de economia e negócios do Brasil: Ivan Padilla, Lia Rizzo, Luciano Pádua, Mariana Martucci (editores); André Lopes, André Martins, Carolina Ingizza, César Rezende, Estela Marconi, Júlia Storch, Juliana Pio, Laura Pancini, Letícia Furlan, Letícia Ozório, Luiz Anversa, Luiza Vilela, Mateus Omena, Matheus Gonçalves, Matheus Teixeira, Rafael Balago, Rebecca Crepaldi, Sofia Schuck, Tamires Vitorio (editores assistentes e repórteres); Maria Eduarda Lamezza e Paloma Lazzaro (estagiárias); Carolina Gehlen, Carmen Fukunari, Letícia de Cássia, Leandro Fonseca, Julio Gomes, Maurício José de Oliveira (arte e foto).