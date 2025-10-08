EXAME é finalista nos +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças; veja como votar

A EXAME é finalista em cinco categorias na premiação +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças 2025: Áudio (Programa de Rádio/Podcast), Canal de Vídeo (YouTube/Instagram), Programa de TV, Revista (Impressa e/ou Digital) e Site/Portal.

Além disso, nove jornalistas foram indicados aos mais admirados da imprensa de economia e negócios: Lucas Amorim (diretor de Redação), Luciano Pádua (editor de Macroeconomia), Leo Branco (editor de Negócios), Lia Rizzo (editora de ESG), Mitchel Diniz (editor de Investimentos), André Martins (repórter de Macroeconomia), Daniel Giussani (repórter de Negócios), Layane Serrano (repórter de Carreira e Negócios), Isabela Rovaroto (repórter de Negócios) e Letícia Furlan (repórter de Finanças).

No total, 111 jornalistas e 87 veículos de todo o Brasil se classificaram para a etapa final da premiação.

Como votar

A votação está aberta até 17 de outubro, quando os eleitores poderão indicar suas escolhas do 1º ao 5º colocado em cada categoria.

Cada posição renderá uma pontuação, seguindo a ordem: 100 pontos para o 1º colocado, 80 para o 2º, 65 para o 3º, 55 para o 4º e 50 para o 5º.

Para votar, basta clicar aqui, preencher um rápido cadastro e seguir o passo a passo.

Categorias

