EXAME tem recorde de jornalistas e projetos no prêmio +Admirados

Com jornalistas premiados e vitória em áudio, revista e site Exame se consolida como referência multiplataforma no jornalismo

o Prêmio +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças: Exame tem cinco representantes entre os profissionais mais admirados do país (Exame/Divulgação)

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 13h16.

A EXAME tem cinco representantes entre os profissionais mais votados no Prêmio +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças. Na lista da 10ª edição estão Lucas Amorim (diretor de redação), Leo Branco (editor de negócios), Mitchel Diniz (editor de Invest), Isabela Rovaroto (repórter de negócios) e Layane Serrano (repórter de carreira e negócios).

A EXAME também foi vencedora na categoria áudio com o programa De Frente com CEO, reconhecido entre os melhores do jornalismo econômico nacional. O destaque se estendeu também a outras plataformas marca: site, revista e canal no YouTube foram listados entre os mais admirados.

"A diversidade de projetos finalistas mostra a relevância e a capacidade de inovação da EXAME em multiplataformas", diz Lucas Amorim, diretor de redação.

Sobre o prêmio

O Prêmio +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças chega à sua 10ª edição consolidado como uma das principais distinções do jornalismo brasileiro. A premiação reconhece o trabalho de excelência da imprensa na cobertura de temas que impactam diretamente a vida da população.

Segundo Eduardo Ribeiro, diretor da Jornalistas Editora, organizadora da premiação, a edição de 2025 foi marcada por uma disputa acirrada, com pontuações mínimas separando os colocados “Optamos por ampliar o número de premiados no TOP 50, reconhecendo mais cinco profissionais de destaque e enriquecendo ainda mais a cerimônia.”

A entrega dos certificados acontecerá no dia 24 de novembro, em São Paulo, e reunirá os principais nomes da imprensa brasileira. No evento também serão anunciados os vencedores das 14 categorias temáticas e os Top 10 +Admirados Jornalistas do Ano, incluindo o campeão ou a campeã geral.

