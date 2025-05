Evento discute como alavancar negócios na era digital

Em um cenário de constante transformação digital, onde as marcas se veem desafiadas a se reinventar diante das novas demandas dos consumidores, o papel do marketing se torna mais crucial do que nunca.

Como as empresas, especialmente as de pequeno e médio porte, podem alavancar suas estratégias para crescer de forma sustentável?

Esse será um dos temas centrais do PowerTalk 2025, evento que acontecerá no dia 27 de maio, no Hotel Unique, em São Paulo, e que promete reunir líderes e influenciadores do universo empreendedor.

O PowerCast

Idealizado por Bebel Rendeiro e Scheila Santos, o PowerCast se consolidou como uma das maiores plataformas de empreendedorismo do Brasil.

Com mais de 15 milhões de visualizações, a dupla se destaca pela produção de conteúdo relevante voltado para empresários, influenciadores e pequenos e médios empreendedores.

Desde a sua fundação, o PowerCast já contou com a participação de mais de 200 entrevistados, incluindo nomes como Álvaro Garnero, Flora Gil e Karina Sato, além de CEOs de grandes empresas e influenciadores de destaque.

Ao longo de três anos de trajetória, o PowerCast expandiu sua atuação além do Brasil, realizando eventos em lugares como Portugal, Nova York e Miami.

A plataforma também marcou presença no Fórum da Liberdade, em Porto Alegre, evento que reuniu 7 mil pessoas. Em 2025, o PowerCast planeja estrear na TV a cabo, com negociações já em andamento com os canais Fashion TV e Market.

A história das empreendedoras

Bebel Rendeiro e Scheila Santos são as fundadoras do PowerCast, ambas com trajetórias distintas, mas com um objetivo comum: transformar o empreendedorismo no Brasil.

Bebel, formada em publicidade pela FAAP, tem uma vasta experiência no mercado da moda, enquanto Scheila, formada em direito, foi modelo e atuou na alta costura em Nova York e Paris.

Juntas, fundaram a agência de comunicação ASK e a marca de jeans Moscova, além de se dedicarem ao PowerCast.

O evento PowerTalk é uma das iniciativas de destaque da dupla. Com o objetivo de proporcionar rodas de conversa enriquecedoras, Bebel e Scheila buscam fomentar o aprendizado entre empreendedores de diferentes áreas, gerando uma troca de experiências e insights valiosos.

O PowerTalk de 2025 terá um formato dinâmico, com temas diversificados, como "Empreendedorismo e Luxo", "A Ciência do Marketing e Seus Insights" e "Moda e Influência", além da participação de influenciadores e empreendedores renomados, como Cris Arcangeli, Denner Lippert e Dorival Oliveira.

Próximos eventos

Após o PowerTalk em São Paulo, o PowerCast seguirá com eventos no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba, ampliando o alcance da iniciativa para diferentes regiões do Brasil.