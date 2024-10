Com olhar feminino às histórias de empreendedorismo, elas já foram ouvidas por 14 milhões de pessoas

O PowerCast é o primeiro canal de produção de conteúdo comandado por mulheres no universo dos negócios no Brasil. Tendo à frente Bebel Rendeiro e Scheila Santos, ele já teve mais de 14 milhões de visualizações no Youtube.

Quem são elas?

Nascida em São Paulo, Bebel Rendeiro é formada em publicidade pela Faap e trabalhou na indústria da moda nacional e internacional. Formada em direito, Scheila Santos nasceu em Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Atuando como modelo, teve oportunidade de explorar o mundo da alta costura em Nova York e Paris. Há 15 anos, resolveu empreender com uma agência de comunicação, a ASK, e lançou uma marca de jeans, a Moscova.

Além do canal online PowerCast, Bebel e Scheila reúnem alguns dos mais importantes nomes do universo empreendedor, dos pequenos e médios empresários, até os CEOs, em rodas de conversas presenciais chamadas de PowerTalk.

A última edição foi no dia 4 de outubro no Hotel Fairmont, no Rio de Janeiro. A próxima será no dia 15, em São Paulo, no Hotel Pullman da Vila Olímpia.

No evento carioca, ao todo foram sete painéis com cerca de 45 minutos. Temas como "Mercado de Influência", "Startups que Estão Fazendo História", "Saúde Financeira", "O Poder das Marcas e Pessoas na Era Digital", "Diversificar e Investir em Diferentes Negócios" e "O Poder do Branding", foram debatido por nomes relevantes do empresariado brasileiro:

Alexandre Accioly (Rede BodyTech, Qualistage, Roxy Dinner Show entre outros)

Marcus Buaiz (Redoma Capital e embaixador do BTG Pactual)

João Apolinário Netto (CEO de Mega Estúdio be Emotion)

Carla Rosas (Diretora de Marketing da Le Cordon Bleu)

Gabriel Farrel (CEO e fundador da Borda e Lenha)

Felipe Titto (sócio de sete empresas, entre elas a Agência Tittanium, American Life e Faculdade do Correspondente Bancário)

Luana Xavier (atriz, apresentadora e influenciadora), entre outros.

1 /10 Pelo décimo-segundo ano consecutivo, a Coca-Cola lidera o ranking Brand Footprint, com 610 milhões de Consumer Reach Point (CRP). O indicador é calculado multiplicando o número de indivíduos de um país pelo percentual de compradores (penetração) de uma determinada marca e pelo número de interações (frequência) com a marca em um ano. (1º Lugar: Coca-Cola)

2 /10 (2º Lugar: Ypê (Ranking Brand Footprint 2024))

3 /10 (3º Lugar: Perdigão (Ranking Brand Footprint 2024))

4 /10 (4º Lugar: Italac (Ranking Brand Footprint 2024))

5 /10 (5º Lugar: Seara (Ranking Brand Footprint 2024))

6 /10 (9. Sadia e YouTube)

7 /10 (7º Lugar: Maratá (Ranking Brand Footprint 2024))

8 /10 (8º Lugar: Colgate (Ranking Brand Footprint 2024))

9 /10 (9º Lugar: Piracanjuba (Ranking Brand Footprint 2024))

10/10 (10º Lugar: Aurora (Ranking Brand Footprint 2024))

O evento em SP

Na edição paulista serão oito painéis, com temas como Empreendedorismo, Luxo e Diversidade, A Ciência do Marketing e seus Insights e Moda e Influência debatidos por nomes como Cris Arcangeli (com atuação em mais de 20 empresas), Denner Lippert (da V4 Company), Dorival Oliveira (gestão estratégica de empresas como McDonald's e Grupo Caterpillar), Fernanda Motta (top model e influenciadora, entre outros nomes de destaque.

O PowerCast acaba de completar três anos. Ao longo deste tempo, passaram pelo canal mais de 200 entrevistados. De Álvaro Garnero a Marcelo Bastos (CEO da Farm e co-fundador do Azzas, o maior grupo de moda da América Latina) e as empresárias Flora Gil e Karina Sato, foram alguns dos nomes que já dividiram suas trajetórias no canal.

"Com dicas sobre gestão de negócio, organização financeira, comunicação e marketing, investimento e tributação, o PowerCast impulsionou a vida de influencers, empresários e marcas, que buscam visibilidade", diz Scheila Santos.

Inicialmente gravado em São Paulo, a dupla do PowerCast viu a necessidade de levar seus conhecimentos para o mundo. Por isso, recentemente levaram o projeto a Nova York, Miami e Porto Alegre, onde Bebel e Scheila palestraram no Fórum da Liberdade, em Porto Alegre, para um público de 7.000 pessoas.

Os planos para 2025

Atualmente gerando 25 empregos diretos, além de centenas de indiretos, para 2025 o PowerCast planeja entrar na TV. O Canal está na reta final de negociações com os canais a cabo Fashion TV E Market, para exibir seu conteúdo também por lá.

"Com o talk mais consolidado, para o próximo ano também pretendemos fazê-lo de forma mais estratégica, em menor quantidade, para gerar desejo", diz Sheila Santos, contando ainda que recentemente o PowerCast afivelou as malas rumo a Cidade-Luz — em setembro o canal fez a cobertura da Semana de Moda de Paris.

"Mostramos os bastidores de negócios e movimentação econômica da semana de moda. Como é a real correria das pessoas que trabalham nessa semana tão intensa, visitamos também headquarters de grandes marcas, além de entrevistar grandes empreendedores e intraempreendedores brasileiros, que estão fazendo carreira em Paris", diz Bebel Rendeiro.