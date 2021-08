Europa tem passagens baratas e parcelamento em 10x sem juros

Os turistas brasileiros já podem viajar a 100 destinos, incluindo 14 países da Europa. E, com a abertura das fronteiras, também dá para encontrar passagens aéreas a preços tentadores – como em voos para Espanha por 1.981 reais; França por 2.339 reais; e Alemanha por 2.693 reais. Entre as companhias que operam voos diretos estão Air Europa, Air France, Iberia, Latam, Lufthansa, TAP e Turkish.

Países abertos (e fechados)

Na lista de países europeus que já permitem a entrada de turistas brasileiros estão: Albânia; Alemanha; Andorra; Armênia; Croácia; Espanha; Finlândia; França; Irlanda; Islândia; Sérvia; Suíça; Turquia; e Ucrânia (atualizada em 26/8). Mas vale lembrar que cada destino tem exigências próprias em relação aos requisitos – e incluem até mesmo a restrição à Coronavac, ainda não aprovada pela Agência Europeia.

Partindo do Brasil, é possível voar diretamente para Madri, na Espanha; Paris, na França; Frankfurt, na Alemanha; e Istambul, na Turquia. E, apesar de outros países também servirem de conexão para rotas com origem no nosso país (e, consequentemente, terem passagens mais baratas), continuam fechados para os brasileiros, como Holanda e de Portugal, ambos sem previsão de data para abertura.

Condições especiais e aumento da demanda

No caso da Air Europa, que disponibiliza passagens de classe econômica e executiva a 40 destinos dentro do Velho Continente, sempre operados a partir do hub na capital espanhola, oferece parcelamentos em até 10 vezes sem juros e flexibilização em caso de alterações. Atualmente, há três frequências semanais desde São Paulo, mas a companhia diz monitorar a demanda para ampliar a oferta de voos.

E a Latam também disponibiliza três opções de voos semanalmente com rumo à Espanha (além de rotas diretas para Alemanha e França, ambos com a mesma periodicidade). No total, a empresa opera para 13 diferentes destinos internacionais, mas já confirmou o acréscimo de um voo semanal para Madri e Paris, em outubro, e retomada de voos para Barcelona em novembro, um mês antes do previsto.

De acordo com a companhia, as restrições para os turistas eram o maior impedimento para a expansão da operação internacional. “Mesmo com relevância em viagens corporativa, a Espanha é um dos destinos turísticos mais procurados pelos brasileiros na Europa e também o único país no continente no qual nós voamos para duas cidades”, afirma Diogo Elias, diretor comercial e marketing da Latam Brasil.

Exigências e vacinas para viajar

Com a retomada de voos para fora do país, é importante confirmar a validade do passaporte e também dos vistos de entrada. Além disso, é importante se certificar das exigências para cada destino, pois há países que impõem quarentena e teste RT-PCR com resultado negativo. E, em relação às vacinas contra a covid-19, vale ficar atento: a Coronavac ainda não está aprovada para Alemanha e França.