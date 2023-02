EUA reabre programa para internacionalização de PMEs brasileiras; veja como participar

O Consulado e a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil estão relançando o SelectUSA, programa que visa conectar pequenas e médias empresas ao ecossistema americano, facilitando a internacionalização de pequenos negócios. O programa, iniciativa do Departamento de Comércio do país, contará com dois eventos presenciais que acontecerão nesta segunda e terça-feira, 6 e 7 de fevereiro.

Para que serve o programa

Criado em 2007, o SelectUSA tem o propósito de auxiliar pequenas empresas em seus processos de internacionalização com foco no mercado norte-americano. Em rodadas em todo o mundo, o programa facilita a conexão dessas empresas a organizações de desenvolvimento econômico e líderes empresariais globais dos EUA.

Após dois anos de hiato por conta da pandemia de covid-19, o programa volta a ser realizado no Brasil, por meio de dois eventos: o SelectUSA Tech, voltado à atração de startups para os Estados Unidos; e a Conferência SelectUSA, com foco na internacionalização de pequenas e médias empresas de todos os segmentos para o mercado norte-americano.

Sobre o que é o evento

Em 2023, o SelectUSA contará com dois eventos em São Paulo. O primeiro deles, no Consulado Geral dos Estados Unidos, acontecerá nesta segunda-feira (6) e será uma oportunidade para startups e empresas de base tecnológica se conectarem ao mercado norte-americano a partir de:

reuniões com agências de fomento americanas

palestras com agências do governos dos Estados Unidos

conexão com provedores de tecnologia local

No encontro, chamado de SelectUSA Tech, serão discutidas as principais oportunidades de entrada nos EUA e emprendedores poderão tirar dúvidas sobre os principais mecanismos de fomento à inovação e ao empreendedorismo local, além de reunirem dicas com especialistas sobre como adaptarem seus modelos de negócio para o mercado norte-americano.

Já no dia 7 de fevereiro acontecerá a Conferência SelectUSA, com foco em pequenas e médias empresas brasileiras. O evento, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), discutirá as políticas implementadas mais recentemente pelo governo federal dos EUA e como elas têm assegurado oportunidades comerciais para novos entrantes, bem como a segurança das cadeias de suprimentos em todo país.

O retorno das atividades presenciais do SelectUSA no Brasil após a pandemia surge, segundo o Consulado, em um contexto de fortalecimento das relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Em 2022, cerca de 88,7 bilhões de dólares foram transacionados entre os países, um aumento de 25,8% em relação ao ano anterior.

Como participar

Para participar, as empresas interessadas devem se inscrever por dos formulários nos respectivos links:

As inscrições serão avaliadas e confirmadas posteriormente, por e-mail.