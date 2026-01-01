Negócios

Contribuição do MEI sobe a partir de hoje: veja os valores atualizados

Atualização é automática e obrigatória, e vale inclusive para microempreendedores que estejam temporariamente sem atividade

Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 10h06.

Com a virada do ano e o novo salário-mínimo, o valor da contribuição mensal dos Microempreendedores Individuais (MEI) também aumenta a partir desta quinta-feira, 1º.

O novo salário-mínimo, que passa a valer com a virada do ano, é de 1.627 reais — uma alta de cerca de 7,2% em relação a 2025.

Com isso, os boletos do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS-MEI) também têm valores atualizados.

Como passa a valer a partir de janeiro, o vencimento da primeira arrecadação com novo valor é no dia 20 de fevereiro de 2026.

Para a maioria dos MEIs, os valores mensais vão variar entre 82,35 reais e 87,35 reais, dependendo do tipo de atividade.

Para o MEI Caminhoneiro, os valores sobem ainda mais, podendo chegar a 200,24 reais.

A atualização é automática e obrigatória, e vale inclusive para microempreendedores que estejam temporariamente sem atividade.

Como ficam os valores do DAS-MEI em 2026

Com a alta do salário-mínimo, os novos valores da contribuição mensal passam a ser:

  • Comércio e Indústria: 82,35 reais

  • Serviços: 86,35 reais

  • Comércio e Serviços: 87,35 reais

Esses valores somam a contribuição ao INSS, correspondente a 5% do salário-mínimo (81,35 reais), mais 1 real de ICMS ou 5 reais de ISS, dependendo da atividade.

No caso do MEI Caminhoneiro, que recolhe 12% do salário-mínimo ao INSS, os valores variam entre 196,24 reais e 200,24 reais, conforme o tipo de carga e o destino das entregas.

O que o MEI ganha ao manter os pagamentos em dia

Mesmo com o aumento, a contribuição garante ao MEI acesso a benefícios como:

  • Aposentadoria por idade ou invalidez

  • Auxílio-doença

  • Salário-maternidade

  • Pensão por morte

  • Auxílio-reclusão para os dependentes

Alguns benefícios exigem um período mínimo de contribuição, que varia conforme o tipo de auxílio.

Quantos MEIs existem no Brasil hoje?

Criado em 2008, o modelo de Microempreendedor Individual já soma mais de 13,1 milhões de cadastros ativos, o equivalente a mais da metade de todas as empresas registradas no país.

O MEI é hoje a principal porta de entrada para a formalização de pequenos negócios no Brasil.

