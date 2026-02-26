Essa empresa quer ser o 'cérebro' da sua empresa — e não para de crescer

Plataforma de gestão de RH, a Tako fechou 2025 com um crescimento de 3,2 vezes na receita, processando mais de R$ 2 bilhões em folha de pagamento para centenas de clientes.

Agora, a empresa está ampliando o portfólio e mirando grandes empresas. A expectativa é crescer 10 vezes até o final de 2026, com ferramentas de IA para integrar dados fragmentados e otimizar decisões sobre pessoas.

Fundada por Fernando Gadotti e Sebastián Mejía, a Tako foi criada em 2021 com foco em simplificar a gestão de folhas de pagamento de médias empresas.

O nome da startup significa "polvo" em japonês, e é um resumo de como a Tako se enxerga: os tentáculos que 'pegam tudo', conectados à cabeça do animal que tudo decide.

Nova rota

Com o tempo (e a chegada da IA generativa ao mainstream), a Tako passou a olhar para outros problemas além da organização financeira.

Dados dispersos em diversos sistemas que não se comunicam dificultam decisões assertivas e a criação de uma visão integrada sobre a operação de pessoas no geral.

Para isso, a Tako desenvolveu agentes de IA que se conectam a diferentes plataformas, buscando unificar e automatizar fluxos de trabalho.

Um deles, por exemplo, é o Agente Analista, que gera insights em tempo real sobre dados de colaboradores e folha, e o Agente de Rescisão, que automatiza e valida um dos processos mais sensíveis no RH, reduzindo riscos operacionais e jurídicos.

A mudança para o mercado enterprise é um passo natural para a Tako, que já acumulou uma base robusta de dados e automação com o uso de IA para pequenas e médias empresas.

Agora, a empresa quer resolver problemas ainda mais amplos: não apenas automatizar processos de folha de pagamento, mas também integrar dados de diferentes plataformas e gerar inteligência contínua sobre a operação de pessoas, desde conformidade até gestão de benefícios.

Expectativas para 2026

Após uma rodada de captação de R$ 100 milhões em 2025 e a abertura de um escritório em São Francisco, a Tako mira agora expandir o portfólio de ferramentas para grandes empresas. Até 2026, a meta é crescer 10 vezes a receita, atingindo a marca de R$ 1 bilhão processado em sua plataforma.

A estratégia é ganhar escala e aumentar o ticket médio. Para chegar lá, a Tako planeja novos agentes de IA e a ampliação das funcionalidades já existentes, como o Agente de Recrutamento, para agilizar o processo seletivo de grandes volumes de candidatos.