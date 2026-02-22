Itália expõe restos mortais de São Francisco de Assis pela primeira vez

A Itália passa a exibir ao público, pela primeira vez, os restos mortais de São Francisco de Assis, em uma mostra que marca os 800 anos de sua morte. A exposição teve início neste domingo, 22, e segue até 22 de março, na cidade de Assis.

Milhares de peregrinos são esperados para visitar as relíquias do santo, morto em 1226. O esqueleto está exposto diante do altar da igreja inferior da Basílica de São Francisco de Assis, protegido por uma vitrine de acrílico com a inscrição em latim "Corpus Sancti Francisci".

O templo abriu as portas às 7h (horário local), com uma longa fila de fiéis do lado de fora. Cerca de 400 mil pessoas já haviam reservado horário para a visita. Nicoletta Benolli, de 65 anos, que viajou de Verona para ver os restos mortais, classificou a experiência como "única" e afirmou que, em um momento como esse, "temos a verdade diante de nossos olhos", disse à AFP.

Segundo o frei Giulio Cesáreo, diretor de comunicação do convento franciscano de Assis, a iniciativa pode ser significativa tanto para crentes quanto para não crentes, já que os ossos, descritos como danificados e consumidos, testemunham a entrega total do santo.

A trajetória de São Francisco de Assis

Fundador da ordem dos franciscanos, São Francisco renunciou à riqueza e dedicou a vida aos pobres. Seu corpo foi transferido em 1230 para a basílica construída em sua homenagem, mas o túmulo só foi localizado em 1818, após escavações realizadas de forma discreta.

O relicário transparente que guarda os restos mortais desde 1978 — normalmente mantido no interior de um cofre metálico na cripta — foi retirado no sábado pela manhã. O pequeno esqueleto, cujo crânio foi danificado durante a transferência no século XIII, repousa sobre um pano de seda branca.

Os ossos haviam sido exibidos apenas uma vez anteriormente, em 1978, por um único dia e para um público restrito.

Além da vitrine de acrílico, o relicário será protegido por uma estrutura de vidro blindado e à prova de arrombamento. Câmeras de vigilância funcionarão 24 horas por dia. A expectativa é de receber cerca de 15 mil visitantes diários durante a semana e até 19 mil aos fins de semana.

De acordo com o frei Cesáreo, a veneração de relíquias faz parte da tradição cristã desde o período das catacumbas e não é vista como algo macabro. Para os fiéis, o que se honra nas relíquias de um santo é a presença do Espírito Santo.

Também em Assis, no Santuário da Despossessão, estão preservadas as relíquias de Carlo Acutis, adolescente italiano morto em 2006 e canonizado em setembro pelo Papa Leão XIV.

Especialistas asseguram que a exposição prolongada não causará danos aos restos mortais. A vitrine é selada, o que impede o contato com o ar externo, mantendo as mesmas condições do túmulo. A iluminação da basílica também permanecerá reduzida.

Em 4 de outubro, o dia de São Francisco voltará a ser feriado nacional na Itália pela primeira vez em quase 50 anos, em homenagem ao padroeiro do país e ao Papa Francisco, que morreu em abril de 2025, aos 88 anos, e foi o primeiro pontífice a adotar o nome do santo.

(*) Com informações da AFP