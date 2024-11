Essa startup acaba de captar R$ 75 milhões para ser o “cérebro” dos RHs nas empresas

Vem de São Paulo uma startup com desejo de ser um polvo.

Com múltiplos tentáculos, o animal consegue coordenar diversas ações ao mesmo tempo, processando informações e reagindo em várias direções. Essa é a lógica por trás da Tako, startup que quer se tornar o “polvo” dos recursos humanos no Brasil. Aliás, “Tako” é a palavra para “polvo” em japonês — uma escolha proposital.

A plataforma, fundada pelo criador do marketplace de serviços como hospedagem, creches, passeios para animais DogHero, automatiza e centraliza todas as tarefas ligadas à gestão de pessoas em um único local. Num mesmo portal, o RH pode fazer todo processo de admissão do funcionário, atualizar e lançar a folha de pagamento, gerir férias e processas uma rescissão, por exemplo.

Para cumprir essa missão e expandir suas funcionalidades, a startup acaba de anunciar um aporte de 75 milhões de reais. A rodada é liderada pelo fundo brasileiro Igah Ventures, com participação de fundadores da fintech americana Ramp.

O investimento será direcionado principalmente para fortalecer o desenvolvimento de tecnologia e expandir a equipe comercial.

Qual é a história do fundador e da Tako

A Tako foi fundada por Fernando Gadotti, que trouxe sua experiência como fundador da DogHero para o novo negócio.

Empreendedor em série, ele fundou a DogHero em 2014. O marketplace, líder do setor no Brasil, foi vendido para a Petlove em 2020. Gadotti ficou na operação por mais um ano, até o bichinho do empreendedorismo voltar a coçar.

“Empreender é quase uma carreira para mim”, diz Gadotti.

Ao decidir por um novo negócio, ele sabia que queria resolver problemas que enfrentou na prática: “Durante os anos na DogHero, me deparei com enormes desafios para organizar e monitorar a folha de pagamento e os dados dos funcionários", diz. "As informações estavam sempre espalhadas em planilhas e sistemas distintos. Foi quando percebi que essa era uma dor compartilhada com outras empresas e decidi criar a Tako”.

“A gente passava muito mais tempo resolvendo detalhes operacionais do que tomando decisões estratégicas para o negócio.”

Em 2022, já fora da Petlove, Gadotti fundou a Tako, com o objetivo de centralizar e automatizar as tarefas de gestão de pessoas, criando um sistema que fosse, de fato, o “cérebro” do RH nas empresas.

1 /9 (Fintech Celcoin recebeu aporte de 650 milhões, em rodada liderada pela Summit Partners, investidor global para ativos em fase de acelerado de crescimento)

2 /9 (Conta Simples, de cartões corporativos, capta R$ 200 milhões com fundo americano Base10 Partners)

3 /9 (Infleet, com tecnologia contra dorminhocos no trânsito, recebeu R$ 10 milhões, em rodada da Indicator Capital)

4 /9 (Fintech para geraão Z, NG.Cash captou R$ 65 milhões em rodada liderada pela Monashees)

5 /9 (Agtech de Piracicaba, Smartbreeder recebeu US$ 3 milhões em investimento da EcoEnterprises Fund)

6 /9 (Accountfy, que digitaliza a vida de CFOs, obteve US$ 6,5 mi com HDI e Red Ventures)

7 /9 (Sem caminhão vazio: a LogShare, startup de logística, recebeu R$ 12 milhões em rodada seed)

8 /9 (Incognia, de Recife, recebeu R$ 155 milhões e está avaliada em R$ 900 milhões)

9/9 (Inner AI, hub de criação de conteúdo, levantou R$ 12 milhões)

O que a Tako faz

A Tako desenvolveu uma plataforma que cobre todo o ciclo de vida do funcionário dentro da empresa — desde o processo de admissão e controle de jornada até férias, movimentações internas, rescisões e pagamento de folha.

Essa integração vai desde dados básicos, como a remuneração e cargo do funcionário, até informações detalhadas de movimentações e benefícios. Cada atualização feita na plataforma reflete automaticamente nos documentos e relatórios, o que facilita a conferência e reduz o risco de erro.

“O sistema já registra tudo em tempo real, o que significa que o RH ou o gestor não precisa ficar checando diferentes fontes de dados”, afirma Gadotti.

Desde que passou a trabalhar comercialmente, no último ano, a startup já processou mais de 100 milhões de reais em folhas de pagamento. Ela atende empresas de médio porte, entre 100 e 500 funcionários, com maior foco no setor de serviços.

O modelo de cobrança é feito por funcionário ativo a cada mês, o que dá flexibilidade ao cliente e permite uma precificação ajustada ao seu crescimento.

Como o dinheiro será usado

Para a Tako, o novo aporte de 75 milhões de reais é essencial para crescer com força em 2025.

Segundo Gadotti, uma parte significativa do investimento será dedicada a pesquisa e desenvolvimento (P&D) para continuar melhorando a tecnologia e a experiência do usuário. O restante dos recursos será direcionado para expandir o time comercial e acelerar a aquisição de novos clientes.

“A nossa meta é construir uma experiência 10 vezes melhor do que as opções que estão no mercado", diz. "Queremos entregar uma ferramenta que simplifique de verdade a vida das empresas e ajude a transformar o RH em uma área estratégica”,

Com o novo capital, a Tako também deve avançar em sua atuação em inteligência artificial aplicada ao RH, para oferecer recomendações mais detalhadas sobre conformidade com leis trabalhistas e boas práticas de gestão de pessoas.