IA, marketing e tecnologia: saiba como se destacar no mercado de trabalho

Pesquisa do LinkedIn aponta que o mercado busca cada vez mais profissionais híbridos, com carreiras multidisciplinares (Plume Creative/Getty Images)
Repórter
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 14h29.
A inteligência artificial, a integração tecnológica e a comunicação estratégica estão redefinindo o perfil profissional mais valorizado pelas empresas. É o que mostra a nova edição da lista Habilidades em Alta 2026 no Brasil, levantamento anual do LinkedIn que identifica as competências que mais crescem no país e que devem impulsionar o mercado de trabalho nos próximos anos.
O estudo reflete um cenário de transformação acelerada, marcado pela digitalização dos negócios, pela adoção crescente de IA e pela evolução das estruturas de carreira. Nesse contexto, as empresas buscam profissionais capazes de unir conhecimento técnico, visão estratégica e habilidades comportamentais.
Segundo a pesquisa, um em cada cinco profissionais no mundo afirma que a falta de qualificação adequada dificulta sua busca por emprego, indicando um descompasso entre a velocidade das mudanças e a preparação da força de trabalho.
“O que vemos é um aprofundamento claro da transformação digital no Brasil. A inteligência artificial deixa de ser um tema concentrado em áreas técnicas e passa a integrar o cotidiano de praticamente todas as funções, elevando o nível de exigência das organizações”, afirma Guilherme Odri, editor-chefe do LinkedIn Notícias Brasil.
A análise do LinkedIn identificou cinco grandes grupos de competências que sintetizam as mudanças estruturais do mercado brasileiro em 2026:
“O diferencial competitivo já não está apenas no acesso à tecnologia, mas na capacidade de integrá-la aos sistemas existentes, garantir segurança e conformidade, e transformar dados em decisões estratégicas com impacto real no negócio. Isso exige um equilíbrio cada vez maior entre competências técnicas e comportamentais, capazes de conectar áreas, orientar decisões e transformar conhecimento em execução”, diz Odri.
O levantamento aponta que as carreiras estão cada vez mais interdisciplinares. Conhecimentos técnicos, como integração de sistemas, IA e segurança digital, passam a caminhar junto com habilidades comportamentais, como liderança, pensamento sistêmico, comunicação e colaboração.
Isso indica que o diferencial competitivo tende a estar menos no domínio isolado de uma tecnologia e mais na capacidade de conectar conhecimento técnico a estratégia, pessoas e resultados.
A metodologia do LinkedIn avalia o crescimento das habilidades com base em dois fatores principais:
A análise compara dados entre dezembro de 2024 e novembro de 2025 com o mesmo período anterior.
Para profissionais que querem se manter competitivos, a principal recomendação é investir em aprendizado contínuo, combinando atualização técnica com desenvolvimento de competências humanas.
E um mercado cada vez mais orientado por dados e tecnologia, saber interpretar informações, comunicar ideias e tomar decisões estratégicas pode ser tão importante quanto dominar ferramentas digitais.