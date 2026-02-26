IA, marketing e tecnologia: saiba como se destacar no mercado de trabalho

A inteligência artificial, a integração tecnológica e a comunicação estratégica estão redefinindo o perfil profissional mais valorizado pelas empresas. É o que mostra a nova edição da lista Habilidades em Alta 2026 no Brasil, levantamento anual do LinkedIn que identifica as competências que mais crescem no país e que devem impulsionar o mercado de trabalho nos próximos anos.

O estudo reflete um cenário de transformação acelerada, marcado pela digitalização dos negócios, pela adoção crescente de IA e pela evolução das estruturas de carreira. Nesse contexto, as empresas buscam profissionais capazes de unir conhecimento técnico, visão estratégica e habilidades comportamentais.

Segundo a pesquisa, um em cada cinco profissionais no mundo afirma que a falta de qualificação adequada dificulta sua busca por emprego, indicando um descompasso entre a velocidade das mudanças e a preparação da força de trabalho.

“O que vemos é um aprofundamento claro da transformação digital no Brasil. A inteligência artificial deixa de ser um tema concentrado em áreas técnicas e passa a integrar o cotidiano de praticamente todas as funções, elevando o nível de exigência das organizações”, afirma Guilherme Odri, editor-chefe do LinkedIn Notícias Brasil.

As habilidades que devem ganhar protagonismo

A análise do LinkedIn identificou cinco grandes grupos de competências que sintetizam as mudanças estruturais do mercado brasileiro em 2026:

Estratégia de IA, plataformas e sistemas inteligentes

A inteligência artificial — especialmente a generativa — passa a ser integrada a diferentes áreas das empresas, exigindo profissionais capazes de aplicar tecnologia de forma estratégica.

Marketing, comunicação e storytelling estratégico

Com o aumento do volume de dados e ferramentas digitais, cresce a demanda por profissionais que saibam transformar informação técnica em narrativas claras e relevantes para negócios e clientes.

Engenharia de software, APIs e desenvolvimento de sistemas

A integração entre plataformas digitais e a construção de ecossistemas tecnológicos ampliam a importância de conhecimentos técnicos ligados a programação, automação e conectividade de sistemas.

Gestão de programas, projetos e operações

Empresas valorizam cada vez mais profissionais capazes de coordenar projetos complexos, otimizar processos e garantir eficiência operacional em ambientes de mudança constante.

Segurança da informação, cibersegurança e conformidade técnica

Com o avanço da digitalização, proteger dados e garantir conformidade regulatória se torna prioridade estratégica para organizações de diferentes setores.

“O diferencial competitivo já não está apenas no acesso à tecnologia, mas na capacidade de integrá-la aos sistemas existentes, garantir segurança e conformidade, e transformar dados em decisões estratégicas com impacto real no negócio. Isso exige um equilíbrio cada vez maior entre competências técnicas e comportamentais, capazes de conectar áreas, orientar decisões e transformar conhecimento em execução”, diz Odri.

O ‘profissional híbrido’ ganha espaço

O levantamento aponta que as carreiras estão cada vez mais interdisciplinares. Conhecimentos técnicos, como integração de sistemas, IA e segurança digital, passam a caminhar junto com habilidades comportamentais, como liderança, pensamento sistêmico, comunicação e colaboração.

Isso indica que o diferencial competitivo tende a estar menos no domínio isolado de uma tecnologia e mais na capacidade de conectar conhecimento técnico a estratégia, pessoas e resultados.

Como acompanhar as mudanças

A metodologia do LinkedIn avalia o crescimento das habilidades com base em dois fatores principais:

quantidade de profissionais que adicionam determinadas competências aos perfis,

aumento das contratações relacionadas a essas habilidades.

A análise compara dados entre dezembro de 2024 e novembro de 2025 com o mesmo período anterior.

Para profissionais que querem se manter competitivos, a principal recomendação é investir em aprendizado contínuo, combinando atualização técnica com desenvolvimento de competências humanas.

E um mercado cada vez mais orientado por dados e tecnologia, saber interpretar informações, comunicar ideias e tomar decisões estratégicas pode ser tão importante quanto dominar ferramentas digitais.