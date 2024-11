Escola bilíngue de excelência: a proposta da Start Anglo para formar os cidadãos do futuro

Oferecer um ensino bilíngue e de alta performance por meio da excelência em todas as dimensões do processo educativo. Essa é a missão da Start Anglo Bilingual School, franquia de escolas bilíngues criada pela SOMOS Educação para ajudar a formar futuros profissionais com skills que os tornem prontos para os desafios do mercado.

“Nosso currículo é pensado para formar um cidadão global. Por isso, o sistema combina um ensino forte com o bilinguismo, além de toda uma base socioemocional e uma cultura computacional. Tudo isso ajuda a formar integralmente o aluno, o preparando para o mundo”, explica Guilherme Mélega, CEO da SOMOS Educação.

Contando com toda a expertise do sistema Anglo, que tem mais de 70 anos de reputação em resultados acadêmicos comprovados, a Start inaugurou sua primeira unidade há três anos, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

Com o sucesso do negócio, que funciona como um verdadeiro centro de ensino, bilinguismo, criatividade, inovação e excelência acadêmica, a escola iniciou a expansão pelo território nacional ao apresentar, em janeiro, uma unidade em Alphaville, na capital paulista, que já conta com cerca de 200 alunos matriculados neste primeiro ano.

A escola é apenas uma das mais de 30 novas unidades a serem inauguradas pela Start nos próximos anos. “Para o ano que vem, teremos mais cinco unidades em operação, totalizando sete em apenas dois anos de operação. Já para 2026, esperamos mais de 30 unidades em funcionamento”, conta Mélega em conversa com a EXAME (veja, a seguir, a entrevista completa).

Oportunidade de negócio

Para quem deseja abrir uma escola de educação básica em um segmento premium, a Start Anglo Bilingual School também oferece um apoio completo aos franqueados.

O empreendedor recebe assistência para a escolha do lugar onde a franquia será lançada e para a formação dos professores, além de contar com toda a estrutura de marketing para a captação dos alunos e material para a formação do currículo.

“Com o nosso modelo, o franqueado vai ter um sócio, uma grande empresa de educação, a SOMOS, apoiando o sucesso do seu negócio”, destaca o CEO da SOMOS Educação.

O setor aquecido também é um atrativo para o negócio. Segundo dados da Associação Brasileira de Ensino Bilíngue (Abebi), houve um crescimento de 10% no número de escolas bilíngues no país nos últimos seis anos. O mercado em questão movimenta R$ 250 milhões por ano no Brasil. No entanto, mais de 200 mil estudantes não são atendidos por não encontrar uma oferta ideal em sua cidade.

Excelência e tradição

A proposta de ensino chamou a atenção do Liceu Pasteur, tradicional colégio franco-brasileiro, com 100 anos de atuação na cidade de São Paulo. Segundo Mélega, o modelo inovador da franquia fez o colégio procurar a SOMOS para propor a parceria.

Com a união, o Liceu passa a oferecer um ensino trilíngue, adicionando o inglês ao seu currículo que já oferecia português e francês. Com a parceria, o Liceu também se torna a primeira escola trilíngue de alta performance do Brasil. O “novo Liceu” já entra em atividade no próximo ano.