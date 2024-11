7 fundos no exterior para fazer o dinheiro render em dólar com alta liquidez

Com a volatilidade econômica no Brasil e a desvalorização do real, uma forma de o brasileiro proteger seu patrimônio e ampliar suas possibilidades de retorno é investir no exterior.

Dolarizar parte do patrimônio se tornou uma estratégia acessível com a chegada ao mercado de corretoras como a Nomad, e hoje é muito fácil investir fora do país, beneficiando-se da solidez econômica de mercados mais estáveis e diversificando a carteira.

A dolarização do patrimônio, além de garantir proteção contra as oscilações da moeda local, amplia as oportunidades de retorno em mercados desenvolvidos e mais maduros, que possuem setores e empresas menos suscetíveis às flutuações econômicas do Brasil.

Nesse contexto, fundos com alta liquidez são uma opção a se considerar, ajustando a estratégia de acordo com o cenário econômico global e as necessidades pessoais do investidor.

Para ajudar o leitor, a Nomad, fintech de serviços financeiros globais para brasileiros, preparou uma lista com sete fundos de investimentos no exterior com alta liquidez, adaptados a diferentes perfis de risco: conservador, moderado e arrojado.

Abaixo, você confere uma tabela com informações sobre cada fundo, com retornos estimados em dólar e em reais para períodos de 1, 3 e 5 anos, permitindo que você avalie as possibilidades de acordo com suas metas de investimento e apetite ao risco.

Ticker Perfil de investidor Nome do fundo Retorno em 1 ano (em dólar) Retorno em 3 anos (em dólar) Retorno em 5 anos (em dólar) Retorno em 1 ano (em reais) Retorno em 3 anos (em reais Retorno em 5 anos (em reais) VOO Arriscado Vanguard S&P 500 ETF 37,92% 34,19% 109,90% 62,59% 43,47% 191,79% AGG Moderado iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 7,84% -6,69% -0,76% 27,05% -0,29% 37,87% TFLO Conservador iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 5,34% 12,18% 12,94% 24,24% 20,00% 57,08% QQQ Arriscado Invesco QQQ Trust Series I 36,65% 32,71% 163,25% 61,28% 42,05% 266,39% GLD Arriscado SPDR Gold Shares 32,88% 36,74% 73,57% 56,73% 46,27% 141,41% AOM Arriscado iShares Core Moderate Allocation ETF 16,61% 4,38% 25,58% 37,43% 11,57% 74,53% AOK Moderado iShares Core Conservative Allocation ETF 14,55% 2,17% 19,00% 34,99% 9,19% 65,37%

Essas opções permitem que o investidor escolha fundos com diferentes possibilidades de retorno e exposição a risco, ao mesmo tempo em que amplia a proteção cambial e a flexibilidade de resgate em momentos de necessidade.

Avalie as alternativas, converse com um assessor financeiro e defina a estratégia que melhor se ajusta ao seu perfil e objetivos.