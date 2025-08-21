Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA
Apresentado por COMPRE & ALUGUE AGORA

Em apenas dois anos, essa empresa conquistou 20% do mercado imobiliário

Compre & Alugue Agora acelera expansão no mercado imobiliário e apresenta inovações digitais ao setor

Time do Compre & Alugue Agora: Krishna Pennacchioni, CTO; Fábio Gozzi, fundador e co-CEO; Ana Carolina Gozzi, co-CEO; e Rodrigo Svezia, CMO (Compre & Alugue agora/Divulgação)

Time do Compre & Alugue Agora: Krishna Pennacchioni, CTO; Fábio Gozzi, fundador e co-CEO; Ana Carolina Gozzi, co-CEO; e Rodrigo Svezia, CMO (Compre & Alugue agora/Divulgação)

EXAME Solutions
EXAME Solutions

EXAME Solutions

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 11h03.

Última atualização em 21 de agosto de 2025 às 11h04.

Às vésperas de completar dois anos de operação, o Compre & Alugue Agora (CAA) alcançou 20% de participação no mercado imobiliário brasileiro, conectando mais de 12 mil imobiliárias em todo o país.

Criada por uma família com mais de 40 anos de experiência no setor, a plataforma se consolidou como um dos principais pontos de convergência entre corretores, empresas e clientes, com uma proposta centrada em dados, tecnologia e relacionamento.

O número é significativo em um setor que contabiliza mais de 60 mil imobiliárias e passa por rápidas transformações no comportamento de consumo e na integração de canais físicos e digitais.

De acordo com a co-CEO Ana Carolina Gozzi, o crescimento da plataforma mostra que existe uma lacuna sendo preenchida. “Esse resultado é reflexo direto da confiança das imobiliárias e corretores, que encontraram na plataforma um espaço para gerar negócios de forma mais estratégica e integrada”, afirma Gozzi.

Perfil do comprador e novos hábitos

A celebração do resultado será marcada por um jantar fechado para jornalistas e executivos do setor em São Paulo, no Dia do Corretor de Imóveis, 27 de agosto. No encontro, será apresentado o Radar CAA, um levantamento nacional inédito que mapeia tendências, desafios e oportunidades no setor imobiliário.

O estudo ouviu profissionais de todas as regiões do país e mostra que o mercado segue em transformação. Segundo a co-CEO, o levantamento reflete a necessidade de unir dados e experiência prática para manter competitividade. “O mercado imobiliário é, ao mesmo tempo, físico e digital. Integrar esses dois universos é fundamental para quem quer manter competitividade e relevância”, diz Ana Carolina.

Entre os dados analisados estão o tempo médio de fechamento de negócio, mudanças no perfil do comprador e os principais obstáculos apontados por corretores para os próximos meses.

Placa ganha QR Code

Durante o jantar, a plataforma também apresentará as novas Placas Inteligentes, solução que moderniza o tradicional letreiro de “vende-se” ou “aluga-se”. Com um simples escaneamento de QR Code, o interessado acessa fotos, valor, descrição completa do imóvel e pode agendar visitas diretamente do celular.

Segundo o Índice Nacional das Imobiliárias (Indi CAA), 75% dos compradores descobrem o imóvel ao passarem na frente dele, revelando a importância da visibilidade física.

A tecnologia, desenvolvida dentro da holding Compre & Alugue Agora, também permite rastrear acessos e medir conversão da placa física em leads digitais. Para Gozzi, a proposta reforça a estratégia da empresa de unir dados, automação e inteligência para otimizar cada etapa da jornada do comprador. “Não é só sobre estar visível, é sobre transformar o interesse em ação no momento certo”, explica a co-CEO.

Tecnologia a serviço do corretor

O Iago, assistente virtual do Compre & Alugue Agora (CAA), é outro destaque do ecossistema. Treinado com vocabulário e contextos específicos do setor imobiliário, ele já respondeu a mais de 15 mil perguntas e auxilia corretores em demandas operacionais do dia a dia. “A proposta sempre foi estabelecer vínculos, usando a tecnologia como suporte, e não como substituta”, afirma Ana Carolina.

Para isso, o CAA reúne em um só ambiente ferramentas de publicação, atendimento e interação, redesenhando o papel do corretor na jornada digital de compra e venda.

Entre os recursos disponíveis estão transmissões ao vivo, páginas personalizadas, notificações e contato direto com clientes, sem atravessadores — estratégia que também busca reduzir o tempo médio de venda de um imóvel, hoje em torno de 16 meses, segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc).

A empresa ainda aposta em formação contínua como diferencial. O programa Vitrine CAA, exibido na TV Gazeta, e outras iniciativas educativas reforçam o posicionamento da marca como hub de conhecimento para o setor.

Acompanhe tudo sobre:branded-content

Mais de Negócios

Porto-riquenha Evertec faz 3ª aquisição no Brasil por R$ 787 milhões

Como homem mais rico da Índia virou 'efeito colateral' do tarifaço de Trump

Como A Tal da Castanha cresceu 12 vezes em 5 anos e agora mira o mercado global de leite vegetal

Estée Lauder, dona da MAC, reduz preços de produtos de beleza apesar do tarifaço

Mais na Exame

Tecnologia

Operadora Vivo enfrenta instabilidade nesta quinta-feira, 21

Mundo

Milei demite funcionário após vazamento de áudios sobre suposto esquema de suborno

Economia

Rui Costa diz que tarifaço de Trump 'inviabiliza' novas exportações para mercado americano

Carreira

Essa frase de sete palavras faz o ChatGPT revisar seu texto como um editor profissional