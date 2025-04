Placas imobiliárias ganham QR Code e viram canal digital com uso de inteligência artificial

Mesmo com o avanço da publicidade online, 75% dos compradores de imóveis ainda descobrem uma casa ou apartamento ao passar em frente ao local. O dado é de uma pesquisa feita pela startup Compre & Alugue Agora, com mais de 200 corretores e imobiliárias do estado de São Paulo.

O número, que integra o Índice Nacional das Imobiliárias (INDI CAA), revela uma contradição no setor: enquanto o marketing imobiliário se digitaliza, a placa física continua sendo o primeiro ponto de contato entre o imóvel e o comprador.

Conexão entre o físico e o digital

Para unir os dois mundos, a Compre & Alugue Agora lançou a chamada Placa Inteligente, equipada com QR Code e inteligência artificial. O objetivo é transformar a tradicional placa de “vende-se” ou “aluga-se” em um canal interativo e completo.

Ao escanear o código com o celular, o interessado tem acesso direto ao anúncio digital do imóvel que está atrás da placa, com fotos, valor, formas de pagamento e botões para contato via WhatsApp ou marcar uma visita com o corretor usando a agenda online. Tudo isso sem precisar telefonar.

“Quem escaneia a placa está emocionalmente conectado ao local. É o momento ideal para oferecer todas as informações com clareza”, diz Fábio Gozzi, fundador da startup.

Facilidade para o corretor

Além de melhorar a experiência do cliente, a tecnologia também foi pensada para otimizar a rotina dos corretores e imobiliárias. As placas são solicitadas online, com layout personalizado, e entregues pelos Correios.

Na plataforma da empresa, o profissional pode acompanhar o status do pedido, associar a placa a um imóvel específico e monitorar o número de acessos pelo QR Code.

Venda rastreável no ponto de desejo

A ideia é tornar o ponto de venda um canal mensurável. Como cada escaneamento é registrado, o corretor sabe exatamente quantas pessoas visualizaram aquele imóvel — um diferencial frente aos anúncios genéricos e de baixa segmentação nas redes sociais.

“Você personaliza sua placa, faz o pedido em poucos cliques e recebe tudo pelo correio. É 100% online”, afirma Gozzi.

A pesquisa também confirma que a lógica territorial ainda é determinante: o processo de compra geralmente começa pela escolha do bairro ou da rua. Nesse contexto, a placa — mesmo analógica — segue sendo peça-chave na jornada de decisão.

Com a Placa Inteligente, a startup aposta em um modelo que respeita esse comportamento do consumidor, mas adiciona novas camadas de conveniência, rastreabilidade e eficiência para os corretores. Segundo Fábio Gozzi, novas funcionalidades estão em fase de desenvolvimento, mas ainda não foram divulgadas.