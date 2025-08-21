Conversa de CEO: FMC Brasil e Falconi analisam como o agro brasileiro supera os desafios do setor

O agronegócio brasileiro segue como uma das grandes forças da economia nacional. Responsável por mais de 20% de todas as riquezas produzidas no país, o setor deve crescer mais de 5% em 2025 em relação ao ano passado, impulsionado principalmente pelo aumento da produção agrícola primária, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. O movimento é sustentado pela força da produção de grãos, pelo avanço da indústria de insumos e pela agroindústria exportadora.

Para discutir os caminhos do agro em um cenário cada vez mais desafiador — marcado por mudanças climáticas, instabilidade econômica e demanda por inovação tecnológica —, a série “Conversa de CEO”, recebeu Renato Guimarães, presidente da FMC Brasil.

Em um bate-papo com Andre Paranhos, vice-presidente de Agronegócio da Falconi, o agrônomo, que acumula mais de 20 anos de experiência executiva no setor, reforça seu otimismo quanto ao potencial do agronegócio brasileiro.

“O Brasil já é e continuará sendo o celeiro do mundo. Temos hoje a possibilidade de dobrar a área plantada apenas recuperando pastagens degradadas, sem derrubar uma única árvore. É uma vantagem competitiva enorme quando comparada com países desenvolvidos, como os Estados Unidos, que têm apenas 3 milhões de hectares disponíveis, enquanto nós temos entre 60 e 70 milhões.”

Para ele, eficiência e gestão são palavras-chave em um momento em que a rentabilidade se tornou mais ajustada. “Nos últimos anos, o setor viveu um cenário de commodities com preços elevados, mas isso mudou. Hoje, para mantermos a competitividade, precisamos de eficiência, tecnologia e gestão de ponta. Esse é o verdadeiro diferencial.”

Guimarães também destacou o papel da FMC Brasil na construção de um agro mais sustentável e inovador, com investimentos voltados para soluções químicas, biológicas e digitais. “Não existe competição entre soluções químicas e biológicas, e sim sinergia. O futuro está em combinar essas soluções com tecnologia digital, garantindo produtividade de forma mais responsável e sustentável. Esse é o caminho para uma agricultura regenerativa e inteligente.”

O executivo ainda comentou os riscos trazidos pelas mudanças climáticas e pelas tensões geopolíticas globais. Segundo ele, é preciso diversificar mercados e investir em pesquisa para desenvolver plantas mais resistentes a secas, chuvas intensas e pragas. “Precisamos agregar valor à nossa produção e ampliar nossa presença em outros mercados estratégicos.”

Com uma visão que mistura realismo e confiança, Guimarães reafirma a importância do agro para o presente e o futuro do país: “A inovação é a base de tudo. Acreditamos que nos próximos cinco anos teremos condições de lançar seis novos ingredientes ativos, muitos deles aqui no Brasil, para garantir produtividade e sustentabilidade ao mesmo tempo”.

Para conferir a entrevista completa e outros insights sobre inovação e gestão empresarial no setor agropecuário, assista ao episódio especial de “Conversa de CEO”, que celebra os 40 anos da Falconi, maior consultoria brasileira de gestão empresarial e de pessoas.