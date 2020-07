Elon Musk agora é o 5º homem mais rico do mundo

Não é so de de Jeff Bezos, da Amazon, que o ano é feito. Se Bezos viu a sua fortuna aumentar apesar da pandemia do novo coronavírus, ele não foi o único — mas, mesmo assim, conseguiu se manter com uma boa diferença como o homem mais rico do mundo, tanto no ranking da Bloomberg quanto no ranking da Forbes. Nesta segunda-feira (20), outra pessoa subiu na lista: Elon Musk, que agora é o quinto homem mais rico do mundo.

Musk, que é presidente da fabricante de carros Tesla e também da SpaceX, empresa voltada para o desbravamento espacial, viu sua riqueza quase que triplicar desde março, segundo a Forbes.

Se há quatro meses a fortuna dele era estimada em 25 bilhões de dólares (o que o colocava na 31º posição), agora o bilionário tem um valor estimado de 74,2 bilhões de dólares.

Já no ranking da Bloomberg, Musk é o sexto homem mais rico, com a mesma estimativa.

O crescimento foguete de Musk (trocadilho proposital) pode ser explicado pela alta nas ações da Tesla, que subiram 9,5% nesta segunda, o que soma um crescimento de 60% em três semanas — aumento de quase 300% só em 2020. A empresa agora é a empresa mais valiosa no setor de carros, com uma avaliação de mercado de 304,5 bilhões de dólares. Mais que a Ford, a Ferrari, a General Motors e a BMW juntas.