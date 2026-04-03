Eles criaram um negócio milionário apenas com notebook e acesso à internet

À medida que a inteligência artificial avança e empresas passam a lidar com volumes maiores de dados e decisões mais complexas, cresce a demanda por soluções que vão além de softwares prontos.

Nesse cenário, a Irya Solutions ganhou espaço ao atuar em problemas que exigem cálculo avançado, arquitetura sob medida e integração direta com processos de negócio.

A empresa se posiciona nesse movimento ao combinar formação acadêmica com execução técnica.

Fundada por Diego Araújo Martinez e Rafael Manzo, ambos com graduação e mestrado em ciência da computação pela Universidade de São Paulo, a Irya atende empresas que buscam desenvolver sistemas próprios, integrar inteligência artificial às operações e validar novos produtos em ciclos mais curtos.

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Os dois se conheceram ainda na graduação, quando começaram a trabalhar juntos em projetos acadêmicos e também em demandas como freelancers.

A parceria continuou depois da faculdade, já no mercado de trabalho. A decisão de abrir o próprio negócio não veio de um sonho antigo, como acontece com muitos empreendedores, mas da vontade de construir um ambiente mais coerente com o que acreditavam, tanto na forma de desenvolver tecnologia quanto na relação com clientes e funcionários.

Abrir a empresa era viável. Com conhecimento técnico e estrutura básica, o investimento inicial foi praticamente zero.

"A gente só precisava de internet e do notebook", conta Diego.

O primeiro cliente surgiu por conta de um outro trabalho que haviam entregue meses antes e, em 2018, a empresa abriu as portas oficialmente.

A princípio, a operação ficou restrita aos dois fundadores, que assumiam todas as funções.

Nos primeiros meses, eles lembram, Rafael seguiu no emprego em que estava enquanto Diego se dedicava integralmente ao novo negócio.

O crescimento veio de forma gradual. Durante cerca de um ano, a empresa operou sem contratações, focada em entender se havia procura consistente.

Com o aumento dos projetos, Rafael pediu demissão e o time foi ampliado. Arthur Vieira, Ricardo Lira e Marcelo Spessoto chegaram por indicação de contatos ligados à universidade, e serviços terceirizados, como contabilidade e jurídico, foram contratados.

Como a empresa atua

Mesmo com a expansão de clientes e faturamento, a estrutura continua enxuta. Os fundadores acompanham de perto os projetos, participam das decisões técnicas e mantêm contato direto com os clientes. A equipe é organizada de acordo com a necessidade de cada trabalho.

A empresa é contratada e entrega uma solução completa em software, acompanhando todo o processo até que ela funcione de fato no dia a dia.

Um exemplo citado por eles é o uso de documentos compartilhados. Com muitas pessoas acessando ao mesmo tempo, surgem problemas operacionais.

É nesse ponto que a Irya Solutions desenvolve sistemas para organizar esses fluxos.

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O trabalho tende a começar com a criação de um protótipo. Essa etapa permite testar a ideia de forma rápida e com menor custo, antes de avançar para um desenvolvimento mais completo.

A partir daí, o sistema é construído junto com o cliente, com entregas frequentes que mostram o que já foi feito e permitem ajustes ao longo do caminho.

As soluções podem assumir diferentes formatos. Em alguns casos, são sistemas internos para organizar operações. Em outros, plataformas acessadas por clientes ou aplicativos. Também há projetos que combinam essas frentes, integrando diferentes canais em um único fluxo.

Além do desenvolvimento, a empresa estrutura toda a base que sustenta o sistema. Isso inclui a criação de ambientes de teste e de produção definidos em código, o que facilita manutenção, documentação e atualização. Com isso, novas versões podem ser implantadas com mais rapidez e menos risco de falhas.

Outro serviço recorrente é a análise de sistemas já existentes. A empresa avalia a qualidade do software, aponta pontos de atenção e organiza um plano de melhorias.

Depois da entrega, o trabalho continua com monitoramento, correções e evolução do produto, seja ajustando fluxos, melhorando a experiência de uso ou criando novas funcionalidades.

Clientes e crescimento

Esse modelo permite atender empresas de diferentes setores. A Irya Solutions já desenvolveu soluções para o mercado de energia e também participou da criação de um aplicativo de jogo de cartas para um cliente internacional.

"O foco está no problema a ser resolvido, não no segmento", diz Rafael.

Hoje, o negócio conta com quatro clientes ativos, sendo 30 no portfólio desde a fundação. Em muitos casos, o relacionamento se estende por novas demandas, o que transforma projetos pontuais em parcerias de longo prazo.

O perfil mais comum são empresas de médio porte, com cerca de 50 a 200 funcionários.

Além disso, a maior parte dos clientes está em São Paulo, embora haja projetos fora do país.

Um dos casos internacionais começou com um aplicativo e, ao longo do tempo, evoluiu para site, sistemas internos e infraestrutura, em um trabalho que durou mais de um ano.

Os fundadores explicam que a conquista de clientes aconteceu, por muito tempo, de forma orgânica. Ao longo desse período, a maioria dos projetos veio por indicação, especialmente de contatos ligados à universidade.

Isso resultou na entrada da Irya Solutions no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025.

Mesmo sem investir em marketing ou prospecção ativa, em 2024, a empresa registrou uma receita operacional líquida de R$ 2,72 milhões, alta de 47% em 12 meses, tornando-se uma das que mais crescem no país.

Mas agora a estratégia é outra. Para continuar crescendo e manter a qualidade no padrão de entrega, os fundadores decidiram estruturar melhor a geração de novos negócios, passando a investir em marketing e organização comercial.

Planos futuros

Em 2025, o desempenho se manteve estável em relação aos 12 meses anteriores. O período foi dedicado a ajustes internos e à preparação para um novo ciclo.

"Em vez de acelerar a expansão, o foco esteve em organizar processos e estruturar melhor a operação", reforça Rafael.

Para este ano, a principal frente é o uso de inteligência artificial no desenvolvimento das soluções.

A empresa já está adaptando seus processos para incorporar novas ferramentas, com o objetivo de ganhar velocidade sem comprometer a qualidade das entregas.

A expectativa é reduzir o tempo de entrega e diminuir a necessidade de concessões técnicas em projetos com prazos mais apertados.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

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Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.