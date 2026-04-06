IA já é usada por 56% dos professores — e ele quer aumentar ainda mais a adoção

A inteligência artificial já entrou na rotina de professores brasileiros. Dados da Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem (Talis) 2024, divulgada no ano passado, revelam que 56% dos docentes do país utilizam a tecnologia para melhorar o trabalho.

O levantamento, feito pela OCDE com profissionais de 53 países, concentrou-se principalmente entre o 6º e o 9º ano.

De olho nesse movimento, o ecossistema Super Professor, que conecta professores, alunos e instituições de ensino, oferece soluções com IA para aperfeiçoar a jornada de aprendizagem, da educação básica ao ensino superior.

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A meta é se tornar a principal plataforma de inteligência artificial educacional do Brasil até 2028, segundo o CEO Harrison Brait.

Para os professores, o foco está em produtividade. A plataforma permite criar provas, simulados e listas de exercícios a partir de um banco de questões.

Os conteúdos podem ser filtrados por série, disciplina, nível de dificuldade e alinhamento com diretrizes educacionais.

A tecnologia também apoia a organização das avaliações e reduz o tempo gasto em tarefas operacionais.

Para os alunos, a proposta é melhorar o desempenho. O sistema Pazzei, lançado em 2022 e evoluído desde então, oferece ferramentas de correção de redação e trilhas de estudo personalizadas, ajustadas conforme o desempenho e os objetivos de cada estudante.

Por fim, para as escolas, o foco está em gestão. A plataforma reúne dados das avaliações e transforma essas informações em indicadores. Isso permite que gestores e professores acompanhem o desempenho de turmas e alunos, identifiquem falhas de aprendizagem e tomem decisões mais precisas.

Mas Harrison afirma que, mesmo utilizando a tecnologia, a empresa não pretende substituir o professor.

"O trabalho intelectual continuará sendo realizado pelos docentes. O objetivo é apoiá-los nas atividades do dia a dia", diz Brait.

Harrison Brait tem 45 anos e está à frente da operação desde 2021, quando o Grupo Educacional Integrado adquiriu o negócio.

Natural de Paranavaí, no Paraná, passou a infância em Umuarama, no noroeste do estado, e desenvolveu a maior parte da vida profissional em Maringá.

Com passagens por cidades como Londrina, Rio de Janeiro e Recife, hoje mora em Belém do Pará, por motivos familiares.

Formado em publicidade e propaganda, ele construiu a carreira fora da educação. Ele lembra que, desde formado, atuou em agências de comunicação, atendendo clientes de diferentes setores, como farmacêutico e petróleo e gás.

A mudança veio ao assumir uma posição executiva em marketing e vendas em um grupo educacional.

A partir daí, passou a atuar diretamente no ensino superior e a entender de perto a dinâmica da educação privada no Brasil.

Da publicidade à educação

Em 2017, ingressou no Grupo Educacional Integrado, onde assumiu funções ligadas à expansão de receitas e inovação.

Com a chegada da pandemia e, com isso, a necessidade de adaptação rápida ao ensino remoto, Harrison percebeu uma oportunidade de aquisição que poderia acelerar os planos do grupo.

Em 2021, o Super Professor foi incorporado ao portfólio do Integrado. A partir daí, ele assumiu a liderança da operação com a missão de transformar um banco de questões em um ecossistema educacional mais amplo.

Mas a história do Super Professor começa muito antes dessa transição.

Fundada em 1994 por professores de cursinho, a empresa nasceu para ajudar docentes a organizar listas de exercícios e preparar estudantes para vestibulares.

Naquela época, o material disponível estava disperso e frequentemente limitado a publicações impressas vendidas em bancas.

A solução encontrada foi reunir e organizar essas questões, inicialmente distribuídas em disquetes. Com o avanço da tecnologia, o formato evoluiu para CDs, depois pen drives e, por fim, plataformas digitais.

Referência entre professores

Hoje, o Super Professor opera como um ecossistema que conecta diferentes etapas do processo de ensino e aprendizagem.

Além da plataforma principal, o portfólio inclui o Pazzei, voltado para alunos, e o SPR Med, vertical focada em melhorar a proficiência de estudantes de medicina.

A empresa atende cerca de 60 mil professores e mais de 3 mil escolas em todo o país, com maior presença nas regiões Sul e Sudeste e crescimento relevante no Nordeste. Cerca de 10 mil alunos têm acesso direto à plataforma, mas o impacto indireto é maior.

Segundo Harrison, mais de meio milhão de estudantes são alcançados anualmente por meio de conteúdos gerados pelos professores.

Um dos diferenciais citados pelo CEO está na profundidade do banco de dados. Com mais de 30 anos de acervo, a plataforma reúne um histórico abrangente de avaliações, incluindo provas de vestibulares de diversas universidades.

A empresa também ampliou a atuação para o ensino fundamental. Inicialmente focada na preparação para vestibulares, passou a desenvolver conteúdos alinhados à Base Nacional Comum Curricular e às matrizes de avaliação do Saeb.

Do ponto de vista operacional, o Super Professor segue um modelo enxuto. A equipe conta com 27 funcionários distribuídos em diferentes regiões do Brasil e também no exterior.

Próximos passos

Entre 2021 e 2025, o Super Professor dobrou de tamanho, principalmente por conta da expansão do portfólio e do aumento da base de clientes.

A empresa entrou no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025 após registrar uma receita operacional líquida de R$ 5,1 milhões em 2024, sendo um dos negócios que mais crescem no país.

Em 2026, a empresa projeta crescimento de 40%. O destaque é a consolidação do produto voltado à medicina, que atingiu a meta anual de receita ainda no primeiro trimestre e já atende nove escolas no país.

Já para os próximos anos, o plano envolve a expansão contínua do ecossistema e o desenvolvimento de novas soluções.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

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Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.