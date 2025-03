Nissan e Stellantis podem ser as mais afetadas pelas tarifas de Trump

A Nissan Motor sofreu vários contratempos nos últimos meses. Em fevereiro, ela relatou uma queda no lucro e cortou sua perspectiva pela terceira vez nos últimos 12 meses, pois enfrenta queda nas vendas. As negociações de fusão com a Honda fracassaram, e a empresa está lutando para cortar custos e cortar milhares de empregos.

Agora, ela está se preparando para o que pode ser outro choque para seus negócios: as tarifas que o presidente Trump está ameaçando impor sobre produtos importados do Canadá e do México.

Cerca de um terço dos quase um milhão de carros que a Nissan vendeu nos Estados Unidos no ano passado foram montados em fábricas mexicanas.

“Se isso acontecer”, disse o presidente-executivo da montadora, Makoto Uchida, em uma teleconferência de resultados no mês passado, “será um grande impacto no lucro”.

Quase todas as montadoras seriam afetadas pelas tarifas. Mas o impacto pode recair mais pesadamente sobre aquelas que já enfrentam problemas financeiros. Isso inclui não apenas a Nissan, mas também a Stellantis, fabricante dos veículos Chrysler, Dodge, Jeep e Ram, que está correndo para reorganizar e agilizar suas operações.

Trump sugeriu impostos de até 25% sobre a maioria dos produtos fabricados no Canadá e no México — ambos parceiros comerciais dos Estados Unidos e membros de um bloco comercial norte-americano que tem operado essencialmente como uma zona de comércio livre de tarifas nas últimas três décadas.

Uma tarifa desse tamanho aumentaria significativamente os custos das montadoras, aumentaria os preços que os consumidores pagam por carros e caminhões novos e interromperia cadeias de suprimentos complexas que geralmente envolvem motores, transmissões e outros componentes cruzando fronteiras diversas vezes antes que os veículos acabados cheguem aos lotes das concessionárias.

O governo Trump ainda não explicou como as tarifas se aplicariam a motores e outras peças fabricados nos EUA que são enviados para fábricas canadenses e mexicanas antes de retornarem aos Estados Unidos em veículos completos.

Para muitas montadoras e fornecedores de peças, as tarifas provavelmente os forçariam a cortar empregos e produção, e a repensar suas estratégias de fabricação na América do Norte.

O Anderson Economic Group, uma empresa de consultoria em East Lansing, Michigan, estima que tarifas de 25% acrescentariam de US$ 1.000 a US$ 4.000 ao preço de um veículo novo, e até US$ 10.000 se os fabricantes não conseguirem tomar medidas para reduzir o impacto.

“Fabricantes e fornecedores ficarão presos a arcar com parte do custo que lhes é imposto em uma tarifa precipitada, já que os preços de etiqueta em carros de varejo e contratos de vendas existentes não podem ser alterados imediatamente”, disse o presidente-executivo da empresa, Patrick Anderson.

Na semana passada, a Stellantis relatou que o lucro líquido em 2024 caiu 70%, para 5,5 bilhões de euros, ou US$ 5,7 bilhões. Seu presidente-executivo renunciou no final do ano passado, e a empresa pode não ter um substituto por mais alguns meses.

Em uma recente teleconferência sobre lucros, John Elkann, presidente da montadora, disse que o ano passado “foi um ano do qual não nos orgulhamos”.

Elkann reconheceu que as tarifas podem dificultar uma reviravolta para a Stellantis. Cerca de um terço de suas picapes Ram altamente lucrativas são montadas em uma fábrica em Saltillo, México. Ela também fabrica dois modelos Jeep em uma segunda fábrica mexicana, em Toluca.

Ela fabrica minivans Chrysler Pacifica em uma fábrica em Windsor, Ontário, e está programada para começar a fabricar o Dodge Charger na mesma fábrica este ano. Uma segunda fábrica, em Brampton, Ontário, está sendo reequipada, com planos de fabricar Jeeps lá quando reabrir.

Elkann disse que a empresa estava preparando uma série de medidas para limitar o impacto das tarifas, mas se recusou a fornecer detalhes. É possível que a montadora possa aumentar a produção de Ram em suas fábricas de caminhões nos EUA e cortar a produção de Saltillo.

“Estamos preparados e temos diferentes cenários em andamento”, disse Elkann. “Qual desses cenários vai acontecer é prematuro para discutirmos.”

Assim como a Stellantis, a General Motors fabrica uma parcela significativa de suas picapes no México, além dos utilitários esportivos Chevrolet Blazer e GMC Terrain. Ela disse que poderia suavizar o golpe de quaisquer tarifas ajustando sua produção para fabricar mais veículos em fábricas dos EUA e importar menos do México e do Canadá.

Mas a GM está em uma situação financeira muito mais forte do que outras grandes montadoras. As vendas da empresa têm crescido na América do Norte, seu mercado mais lucrativo, e ela tem reduzido divisões em dificuldades, incluindo suas operações na China, e fechou sua divisão de táxis autônomos, a Cruise.

A Ford Motor — outra fabricante em meio a uma reviravolta — fabrica o veículo elétrico Mustang Mach-E no México. Ela também tem uma fábrica no Canadá que está programada para começar a fabricar grandes picapes no ano que vem. Embora a maioria de seus modelos seja montada em fábricas nos EUA, ela depende de fábricas e fornecedores mexicanos para um quarto ou mais das peças que entram em muitos de seus modelos.

O presidente-executivo da Ford, Jim Farley, disse em uma apresentação recente para investidores que as tarifas "abririam um buraco" na indústria automobilística dos EUA.

A Volkswagen também pode sofrer com as tarifas enquanto trabalha para cortar custos e revigorar seus lucros.

Em 2024, a Volkswagen vendeu mais de 230.000 veículos fabricados no México nos Estados Unidos, cerca de 60% de suas vendas no país, disse a empresa.

Isso inclui três dos veículos mais vendidos da Volkswagen nos Estados Unidos — o sedã Jetta e os SUVs Taos e Tiguan. A empresa tem uma fábrica nos Estados Unidos, em Chattanooga, Tennessee, onde fabrica outros SUVs.

Para a Nissan, as tarifas podem forçar uma ampla reformulação de sua pegada de fabricação. Novos impostos sobre produtos feitos no Canadá e no México aumentariam os custos da Nissan em um momento em que ela está lutando para cortar despesas.

Em meio a uma queda global nas vendas, a montadora relatou um prejuízo de 14,1 bilhões de ienes, ou US$ 93,6 milhões, no período de três meses de outubro a dezembro, em comparação com um lucro de ¥ 29,1 bilhões no mesmo período em 2023.

A empresa também revisou para baixo sua previsão, dizendo que esperava um prejuízo de ¥ 80 bilhões no ano fiscal que termina em 31 de março.

Como parte de seu plano de recuperação, a Nissan pretende cortar a produção global em cerca de 20 por cento, o que incluiria o fechamento de três fábricas e a dispensa de cerca de 9.000 trabalhadores. Desde o fim das negociações de fusão com a Honda, a empresa tem procurado um novo parceiro ou investidor para apoiar seu esforço de recuperação.

As tarifas propostas pelo Trump complicariam essa tarefa. No ano passado, a Nissan vendeu mais de 300.000 carros mexicanos nos Estados Unidos. Eles incluem os modelos Sentra, Versa e Kicks.

Uchida disse que a Nissan poderia transferir a produção desses modelos para fábricas no Japão, um país que Trump não impôs novas tarifas — pelo menos até agora.

“Alguns desses modelos poderiam ser produzidos no Japão”, ele disse. “Então esse é um plano B para responder à possível tarifa de 25 %.”