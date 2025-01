Ele transformou biscoitos em presentes e fatura R$ 92 milhões. O próximo passo: chegar a 100 lojas

Biscoitos transformados em presentes e lojas que parecem boutiques. Foi assim que a Biscoitê, marca de biscoitos fundada em 2012, criou um nicho que mistura confeitaria e design de embalagens. Com 69 lojas espalhadas por 11 estados, muitas delas operadas por franqueados, a empresa encerrou o ano com um faturamento de 92 milhões de reais. Para 2025, a meta é ultrapassar a marca de 100 unidades com receita de 140 milhões de reais.

A expansão da Biscoitê é guiada pela visão de Raul Matos de transformar consumidores satisfeitos em franqueados comprometidos com a missão da marca.

"Queremos construir uma rede de franqueados que compartilhem nosso propósito de oferecer experiências únicas e inesquecíveis. Esse ciclo de encantamento é essencial para nosso sucesso contínuo", diz o fundador.

Como o negócio começou

Em 2012, Raul Matos, então com duas décadas de experiência no mercado alimentício, decidiu apostar em um conceito ainda inexplorado no Brasil: biscoitos finos transformados em presentes. Assim nasceu a Biscoitê, em um modesto quiosque de 17 metros quadrados em São Paulo.

Matos, natural da periferia de São Bernardo do Campo, começou sua trajetória empreendedora cedo. Aos nove anos, vendia produtos nas ruas do bairro. Aos 13, fez seu primeiro investimento: uma mesa de pebolim. “Aprendi a lidar com dinheiro e a entender o que é atrair clientes ainda muito jovem”, relembra o fundador.

Ao longo da carreira, ele liderou outras iniciativas bem-sucedidas, mas foi na Biscoitê que encontrou sua grande oportunidade. “Nosso objetivo foi criar um mercado que não existia: transformar biscoitos em presentes com valor agregado”, diz Matos.

1 /22 (rihappy)

2 /22 (arezzo)

3 /22 (bibi)

4 /22 (casa-bauducco)

5 /22 (cna)

6 /22 (criamigos)

7 /22 (boticario_ada072)

8 /22 (kopenhagen)

9 /22 (home-angels)

10 /22 (limpidus)

11 /22 (stone-franquia)

12 /22 (sorridents)

13 /22 (sodie-doces)

14 /22 (remax)

15 /22 (bavarian)

16 /22 (natura)

17 /22 (mcdonalds)

18 /22 (maria-brasileira)

19 /22 (Usaflex)

20 /22 (tintas-mc)

21 /22 (supera ginástica para o cérebro)

22/22 Grupo Bittencourt premia as 25 melhores franquias de 2024 (Grupo Bittencourt premia as 25 melhores franquias de 2024)

A aposta inicial enfrentou resistência. Shoppings recusavam a entrada da marca, duvidando da viabilidade de um negócio baseado em biscoitos. Mesmo assim, Matos persistiu, apostando no design das embalagens e na sofisticação dos produtos para conquistar o consumidor. Hoje, a Biscoitê emprega mais de 500 colaboradores e se destaca pela combinação de confeitaria premium com inovação.

“Nosso diferencial está em transformar cada produto em uma experiência sensorial completa”, diz. Esse conceito permeia todas as etapas do negócio, desde as receitas exclusivas até as embalagens, muitas delas colecionáveis.

Para o Natal, por exemplo, a marca desenvolveu uma lata de biscoitos que vira uma luminária, outra que toca música e outras opções colecionáveis.

O portfólio da Biscoitê é bem variado. Para os amantes de doces, os Soft Cookies destacam-se pela massa amanteigada e recheios generosos, enquanto o Limonê combina fubá, limão siciliano e chocolate, criando uma explosão de sabores. Entre as opções salgadas, o Tartufo, feito com parmesão curado e azeite de trufas brancas, e o Olivê, com queijo gouda e azeitonas pretas, estão entre os sabores mais buscados.

A expansão das lojas

A Biscoitê iniciou sua trajetória no modelo de franquias em 2017. A expansão, porém, começou a ganhar ritmo em 2019, quando a empresa passou de três para 15 lojas em poucos meses. Esse período marcou o início de uma estratégia mais estruturada.

“Começamos de forma controlada, aprendendo com cada etapa. Quando vimos que o modelo era viável, aceleramos, mas sempre com muito cuidado para manter a qualidade e a experiência que nossos clientes esperam”, explica Matos.

Com um investimento inicial que varia entre 200 mil e 400 mil reais, dependendo do formato da unidade, a Biscoitê aposta em uma seleção de franqueados e no suporte contínuo para garantir o sucesso das operações. "Nosso foco não é vender franquias, mas construir um negócio sólido que beneficie todos os envolvidos", diz Matos.