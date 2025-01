17 franquias baratas a partir de R$ 35.000 para empreender com sorvete, açaí e bebidas no verão

O mercado de franquias segue aquecido. No terceiro trimestre de 2024, o setor registrou um crescimento de 12,1% na receita, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF). O faturamento saltou de 62,6 bilhões de reais para 70,2 bilhões de reais no período. Nos últimos 12 meses, o avanço foi ainda mais expressivo, com alta de 14,4%, alcançando 264,8 bilhões de reais.

O segmento de Alimentação – Food Service se destacou como o segundo mais relevante, com crescimento de 14,0% no faturamento. Com a chegada do verão, as franquias de sorvetes, açaí e bebidas ganham espaço como oportunidades acessíveis para empreendedores que buscam lucrar com produtos de alto consumo sazonal.

Nesta lista, reunimos 17 opções de franquias que demandam investimentos a partir de 35.000 reais, ideais para quem deseja aproveitar o potencial do calor e o apetite dos brasileiros por sobremesas e refrescos.

Cuor di Crema

A gelateria artesanal de método italiano respeita as tradições e os processos de produção das legítimas gelaterias italianas, com produtos 100% naturais, sem gordura, aromatizantes e conservantes. A marca registra mais de cem receitas autorais de gelatos, cada uma com experiência única pelo preparo com frutas in natura, incluindo criações em datas especiais, como Natal, Dia das Crianças, Halloween, entre outros. Os gelatos também dão origem a milkshakes e picolés premium, além do produto especial para cães e gatos, utilizando apenas frutas e água de coco.

Investimento inicial: a partir de R$ 685 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

Prazo estimado de retorno: 22 a 38 meses

Bubble Mix

De inspiração oriental, a Bubble Mix é a maior rede brasileira de bubble tea, bebida de origem taiwanesa que une chás por infusão e pérolas de tapioca caramelizadas. Criada em 2014, a marca registrou faturamento anual de R$ 29,4 milhões em 2023, com modelos a partir de R$ 130 mil de investimento inicial já com taxa de franquia e utiliza cerca de 70% dos insumos importados de Taiwan. Entre os produtos, estão os tradicionais chás, além de opções com frutas, café e até bubble tea com yakult, chegando a mil combinações de sabores.

Investimento inicial: a partir de R$ 130 mil no modelo Express (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo estimado de retorno: 20 meses

JAH

O JAH açaí, sorvetes e picolés, nasceu em 2009, na cidade de Conselheiro Lafaiete (MG), oferecendo produtos 100% naturais, sem conservantes ou gordura vegetal, incluindo opções zero açúcar, veganas e sem lactose, a preços acessíveis. A rede disponibiliza quatro modelos de negócios: loja, quiosque, container e store in store.

Investimento inicial: a partir de R$ 150 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo estimado de retorno: de 12 a 24 meses

Duo Gelatto

Fundada em 2017, a Duo Gelatto é uma rede de franquias especializada em sorvetes, açaís e picolés. A linha de produtos é diversificada com mais de 100 sabores exclusivos, com fabricação própria (incluindo uma linha zero açúcar), 70 opções de toppings, além de milk-shakes e o açaí do Pará, 100% natural. O modelo de negócio inclui sorveterias e açaiterias com espaços amplos de até 400 m² e mais de 100 assentos, focados na experiência do cliente com brinquedotecas, espaços pet friendly e ambientes instagramáveis, ideais para famílias. A Duo Gelatto entrou para o franchising em 2023 e, atualmente, já conta com 24 lojas em operação no estado de Goiás.

Investimento inicial: a partir de R$ 250 mil com opções que podem chegar a R$ 600 mil

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil a R$ 150 mil

Prazo de retorno do investimento: 16 a 18 meses

Milky Moo

Em quatro anos de história a Milky Moo, rede especializada em milkshakes já conta com 422 unidades espalhadas por todos os estados brasileiros. Com um plano agressivo de expansão para 2024, a rede aposta em três formatos de franquias: além das lojas de rua e lojas de shopping, destaque para a versão quiosque que requer o investimento inicial de R$ 190 mil e faturamento médio de R$ 70 mil.

Investimento inicial a partir de R$ 190 mil

Faturamento médio de: R$ 70 mil

Previsão de retorno: 18 a 24 meses

Maria Açaí

Fundada em 2017, em Joinville (SC) e pioneira na criação dos açaís com toppings, a rede especializada em açaí artesanal e já conta com mais de 70 lojas em 6 estados brasileiros (RJ, SP, BSB, RS, PR e SC). De olho em acelerar a sua expansão nacional, a rede Maria Açaí conta com diferentes formatos de franquias: modelo Express (área mínima de 9m²), Quiosque (pensado para shoppings e praias), Self-service (área mínima de 40m²), Trailer, com área mínima de 6m² e o Container, ideal para espaços abertos como centro comerciais, estacionamentos de supermercados, posto de gasolina, praias, ou qualquer outro espaço. Com os formatos recém-lançados, a marca especializada no fruto amazônico planeja saltar de 70 para 100 lojas ao final de 2025.

Investimento inicial: a partir de R$ 170 mil

Faturamento médio mensal: entre R$ 80 a 100 mil em ambas as unidades.

Tempo de retorno do investimento: 24 meses

Açaí do Rão

Fundada no ano passado pela holding do Grupo Rão, a rede Açaí do Rão conta com 12 lojas no Rio de Janeiro. E para acelerar a sua expansão dentro de shoppings centers, a marca oferece dois modelos de franquias: a loja de shopping e o recém-lançado quiosque, ambos os formatos com investimento inicial a partir de R$ 180 mil e com retorno entre 18 e 24 meses.

Investimento inicial: a partir de R$ 180 mil

Faturamento médio mensal: R$ 65 mil

Tempo de retorno: 18 meses a 24 meses

Mais1.Café

Uma das maiores redes de cafeterias do Brasil, a Mais1.Café oferece uma experiência completa, com mais de 30 opções da bebida, desde o clássico coado até drinques gelados com café de grão especial. Para acompanhar, no cardápio estão salgados e doces importados da Europa e América Latina que possibilitam diversas combinações. A Mais1.Café está presente em mais de 200 cidades, em 25 estados brasileiros e no Paraguai, e conta com mais de 700 unidades confirmadas no Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 230 mil (incluso taxa de franquia e implantação)

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Açaí Formosa

A rede de franquia Açaí Formosa possui mais de 10 anos de mercado e fabricação própria de açaí, cremes e frozen, com 119 lojas no estado de São Paulo e a comercialização de quase 80 toneladas de açaí por mês. Também aposta no modelo Container como opção de negócio.

Investimento inicial: a partir de R$ 65 mil

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Chiquinho Sorvetes

A Chiquinho se destaca como líder no segmento de sorvetes no Brasil, com uma trajetória sólida de 44 anos que evidencia sua força no mercado. Com um cardápio diversificado de produtos e mais de 843 unidades espalhadas por todo o território nacional, a marca já entregou mais de 50 milhões de sorvetes e atende, anualmente, cerca de 36 milhões de clientes. A franqueadora, com sede localizada em São José do Rio Preto, a 454 km de São Paulo, destaca-se por sua moderna estrutura integrada, que abrange áreas como arquitetura, distribuição, logística, marketing e tecnologia da informação. Essa colaboração permite à Chiquinho não apenas oferecer produtos de qualidade, mas também proporcionar uma experiência diferenciada aos consumidores, reafirmando seu compromisso com a excelência e a inovação no setor de sorvetes.

Investimento inicial, incluindo taxa de franquia: a partir de R$ 330 mil

Faturamento médio mensal: R$ 65 mil a R$ 70 mil

Prazo de retorno do investimento: de 24 a 36 meses

Di Matteo Açaí

Fundada em Jales, no interior de São Paulo, em 2020, a Di Matteo Açaí entrou para o franchising em 2022. Em apenas dois anos, ela conta, atualmente, com mais de 30 unidades franqueadas espalhadas pelo estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. A empresa estabeleceu sua presença com receitas de cremes exclusivos, com destaque para o creme de pistache premium - sua marca registrada -, tornando-se pioneira ao oferecer a seus clientes, desde sua inauguração, este produto como acompanhamento no mercado de açaiteria.

Investimento inicial: R$ 150 mil (taxa de franquia + capital de giro + instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil

Prazo de retorno: Entre 12 e 18 meses

Ice Cream Roll

Criada em 2017, na cidade de Indaiatuba (SP), a Ice Cream Roll trouxe a inovação dos sorvetes da Tailândia, a sobremesa é servida em formato de rolo, depois de ser espalhada em uma chapa de metal climatizada. São seis modelos de negócios: freezer, loja franquia de eventos, quiosque compacto, quiosque premium e quiosque externo.

Investimento inicial: a partir de R$ 35 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 3.200

Prazo de retorno: entre 6 a 13 meses

Pazzi Per Gelato

A Pazzi Per Gelato é uma rede de franquias de gelatos que possui um ambiente familiar, é pet friendly e dispõe em suas unidades de um espaço kids. A rede dispõe de uma ampla variedade de produtos, desde os tradicionais gelatos - produzidos de acordo com a receita original italiana -, até doces e um cardápio especial para o inverno. Além das opções destinadas para humanos, a Pazzi Per Gelato também oferece sorvetes destinados para pets. A marca possui três modelos de franquia: loja de rua, shopping e quiosque.

Investimento inicial: a partir de R$ 300 mil

Faturamento médio mensal: R$ 90 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Sorvetes Rochinha

As lojas da tradicional marca paulista remetem ao clima litorâneo e descontraído. Oferecem sorvetes de massa e de picolés, com opções zero açúcar, além de açaí, milk shakes e os Mini Rochinhas, sorvetes de bolinhas congelados com nitrogênio líquido a - 40 graus. A marca tem 40 anos de história e começou o processo de expansão em franquias em 2016.

Investimento inicial: a partir de R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: R$ 75 mil

Prazo de retorno: 24 meses

The Best Açaí

Maior rede de açaí e sorvete no modelo self-service do Brasil, tem atualmente 580 lojas em operação. Com produção própria na indústria grupo, a Amadelli Alimentos, a marca oferece aos clientes um buffet completo com 12 sabores de açaí, 24 sabores de sorvete e 40 acompanhamentos.

Investimento inicial: a partir de R$ 320 mil, incluindo taxa de franquia e instalações

Faturamento médio mensal: R$ 107 mil

Prazo de retorno: Entre 18 e 24 meses

Yogoberry

Rede de frozen yogurt com 34 lojas, sendo líder em seu segmento de atuação. Oferece produtos que unem sabor e saúde sendo uma alternativa saudável, menos calórica que o sorvete tradicional e com menor quantidade de carboidratos, gordura saturada e lipídios. A marca oferece mais de 15 opções de sabores de frozen yogurt e o tradicional açaí, além de opções de cafeteria, sucos, smoothies, petit gateau e brownie.

Investimento inicial: a partir de R$149 mil, incluindo taxa de franquia de R$35 mil

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: Entre 18 a 24 meses

Gelato Borelli

Fundada em 2013, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, a rede de gelatos conta com 200 unidades em 23 estados e planeja chegar a 350 unidades até o final de 2025. No último ano, a companhia inaugurou uma fábrica em Cravinhos, no interior de São Paulo, para triplicar a capacidade de produção da companhia.

Investimento inicial: a parir de R$ 650 mil

Faturamento ano: R$ 2 milhões

Lucratividade: 20%