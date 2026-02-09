Aos 25 anos, ele fatura US$ 1 milhão com produtora e garante aposentadoria dos pais

A decisão de abandonar a faculdade costuma ser vista como um risco elevado, especialmente para jovens imigrantes. No entanto, aos 25 anos, Tuan Le transformou uma habilidade desenvolvida de forma autodidata em um negócio que faturou US$ 1,08 milhão em 2025.

Fundador da produtora ShortsCut, ele construiu uma empresa enxuta, com foco em vídeos curtos para redes sociais, e passou a gerar renda suficiente para sustentar os próprios pais, permitindo que eles se aposentassem. As informações foram retiradas do Business Insider.

Não importa a área, o domínio das finanças corporativas é essencial para todos – e esse treinamento vai ensinar como dominar essa habilidade

Uma promessa familiar que virou estratégia financeira

Tuan Le imigrou do Vietnã para o Canadá ainda adolescente, após os pais abrirem mão da estabilidade financeira que tinham no país de origem.

Aos 15 anos, ao perceber o desgaste físico do pai em jornadas exaustivas de trabalho, Le assumiu um compromisso pessoal de ajudá-los a se aposentar em uma década. O objetivo funcionou como norte estratégico para suas decisões profissionais e financeiras ao longo dos anos seguintes.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Do hobby digital ao ativo produtivo

A entrada de Le no universo do vídeo ocorreu de forma informal, por meio da edição de gameplays e conteúdos para pequenos criadores no YouTube.

O interesse evoluiu para uma escolha profissional quando ele ingressou em uma escola de cinema em Toronto. Poucos meses depois, ao perceber que já havia atingido um nível técnico elevado, decidiu abandonar o curso e buscar experiência prática no mercado, mesmo sem remuneração inicial.

Aprendizado operacional antes do crescimento

Sem conseguir uma vaga formal, Le trabalhou gratuitamente por três meses em uma produtora local para aprender rotinas comerciais, negociação e relacionamento com clientes.

Paralelamente, passou a oferecer vídeos para restaurantes em troca de refeições, validando na prática a demanda pelo serviço. Esse período funcionou como um laboratório de baixo custo para testar formatos, entender métricas de engajamento e ajustar o posicionamento do negócio.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativa e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

A virada com vídeos curtos e garantia de resultado

A popularização do TikTok foi o ponto de inflexão do modelo. Le passou a oferecer pacotes de vídeos curtos com promessa de viralização, assumindo o risco financeiro ao se comprometer a devolver o dinheiro caso os conteúdos não performassem.

O sucesso das primeiras entregas, com vídeos alcançando centenas de milhares de visualizações, permitiu a construção de estudos de caso e a conquista de novos contratos.

Fundada oficialmente em 2023, a ShortsCut opera com um modelo de retenção mensal. Em 2025, a empresa faturou US$ 1,08 milhão, com lucro líquido de aproximadamente US$ 488 mil, segundo documentos analisados pelo Business Insider.

Com uma carteira média de 10 a 12 clientes, a empresa cobra atualmente entre US$ 10 mil e US$ 16 mil por mês, valores sustentados pela entrega contínua de resultados e pela especialização em formatos de alto alcance.

Estrutura enxuta e escala controlada

A empresa conta hoje com cerca de 15 profissionais distribuídos entre criação, roteirização e gestão de projetos. A estrutura permite manter custos operacionais sob controle, ao mesmo tempo em que viabiliza o crescimento.

Para Le, a construção de escala depende menos de volume de clientes e mais da padronização de processos e da manutenção da margem.

Com a meta pessoal cumprida em 2025, ao garantir renda mensal suficiente para os pais, Le agora projeta uma expansão agressiva do negócio. Seu objetivo é levar a ShortsCut a um faturamento de US$ 100 milhões em cinco anos.

A estratégia envolve crescimento orgânico, consolidação de marca e ampliação do portfólio de grandes clientes, mantendo o foco em um mercado que segue em rápida expansão.

Aprenda a gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.

Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul, basta clicar aqui