Varejista centenária entra novamente com pedido de recuperação judicial

A Eddie Bauer, tradicional varejista de vestuário outdoor com cerca de 180 lojas nos Estados Unidos e no Canadá, deu entrada em um pedido de proteção sob o Capítulo 11 da lei de falências norte‑americana. A empresa atribui a decisão a sucessivas quedas nas vendas e a desafios estruturais enfrentados pelo setor. É o terceiro pedido de insolvência da marca em pouco mais de vinte anos.

O processo foi protocolado no Tribunal de Falências do Distrito de Nova Jersey, acompanhado de um acordo de reestruturação firmado com credores garantidos. A expectativa é que as lojas na América do Norte permaneçam abertas enquanto ocorre um processo de venda supervisionado. Se não surgir um comprador, as operações nessas regiões serão encerradas.

Marc Rosen, CEO da Catalyst Brands — operadora licenciada das lojas Eddie Bauer nos EUA e no Canadá — afirmou que a medida, embora difícil, é necessária para preservar valor e manter a saúde financeira da companhia. Ele destacou que custos maiores, inflação e incertezas tarifárias intensificaram problemas que já vinham se acumulando ao longo dos anos.

As unidades da Eddie Bauer fora da América do Norte não fazem parte do processo e continuam funcionando normalmente por meio de outros licenciados. A propriedade intelectual da marca permanece sob controle da Authentic Brands Group, que pode licenciá‑la a novos operadores. As operações de comércio eletrônico e atacado, administradas desde fevereiro pela Outdoor 5, LLC, também não serão afetadas.

Redução nas lojas físicas

O cenário vivido pela Eddie Bauer se soma ao de outros varejistas dos EUA que enfrentam reestruturações em 2026, como a controladora da Saks Fifth Avenue e a Amazon, que tem reduzido operações de lojas físicas.

Fundada em 1920 em Seattle, a Eddie Bauer construiu reputação pela inovação no vestuário, incluindo o primeiro casaco americano patenteado com isolamento de plumas de ganso, lançado em 1936. A marca equipou o montanhista James W. Whittaker na primeira escalada americana ao Everest, em 1963, e forneceu milhares de peças ao exército durante a Segunda Guerra Mundial.

Ao longo das décadas, a empresa passou por diversas trocas de controle e por outras duas falências, em 2003 e 2009. Sua maior expansão ocorreu em 2001, quando atingiu quase 600 lojas. Entretanto, analistas apontam que a marca perdeu competitividade frente a rivais como Fjällräven e Arc’teryx.