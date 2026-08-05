Ele tem um plano para acabar com a calvíce — e vai faturar R$ 22 milhões com este produto

Em seu primeiro ano de operação no Brasil, o volume diário de vendas (GMV) do TikTok Shop cresceu 102 vezes, segundo dados divulgados pela plataforma.

Os dados de crescimento alcançam às marcas que utilizam o canal de venda. Depois de oito meses de operação estruturada na plataforma, a empresa Anagrow, de suplemento capilar, revisou sua projeção de faturamento para 2026 de R$ 18 milhões para R$ 22 milhões.

A empresa vende hoje cerca de R$ 450 mil por mês pelo TikTok Shop, que já responde por 25% da receita mensal. A expectativa é fechar em 2026 com R$ 6 milhões vendidos apenas na plataforma — mais do que todo o faturamento registrado pela companhia em 2024.

A principal estratégia da empresa é apostar em conteúdos informativos, sem recorrer a promessas exageradas ou apelos comerciais.

"O consumidor não chega apenas diante de uma oferta. Ele primeiro entende o problema, identifica os sinais e percebe por que determinado produto faz sentido para ele. Quando a compra acontece, ela já foi antecedida por informação", afirma João Gabriel Fernandes, fundador da Anagrow.

No segundo semestre, a empresa pretende ampliar sua rede de afiliadas e chegar a Amazon. A meta é alcançar R$ 36 milhões em 2027 e R$ 50 milhões em 2028.

Como o TikTok Shop virou um canal estratégico

A Anagrow entrou no TikTok Shop por convite da própria plataforma. Como atua em uma categoria regulada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a empresa precisou ser aprovada para comercializar suplementos no marketplace.

Segundo Fernandes, a companhia passou os primeiros meses sem destinar tantos esforços ao canal de venda. A mudança ocorreu quando a equipe deixou de adaptar conteúdos produzidos para Instagram e YouTube e passou a criar vídeos específicos para o TikTok.

"Não forçamos a venda. Explicamos o problema e mostramos por que aquele produto pode fazer sentido para uma pessoa. A compra é consequência disso", afirma.

A marca evita promessas de resultados rápidos ou propagandas consideradas exageradas e concentra a mensagem na relação entre queda capilar e deficiência de nutrientes, como ferro e vitaminas do complexo B. O objetivo é atrair consumidores que entendam o tratamento como um processo de longo prazo, com acompanhamento e mudança de hábitos, e não apenas como uma compra pontual em busca de um resultado imediato. “A gente não quer vender um pote. A gente quer que a pessoa entenda que aquilo faz parte de um tratamento”, afirma.

O resultado da mudança vem surpreendendo a empresa. Em setembro do ano passado, antes da produção de conteúdo específico para a rede, o TikTok Shop movimentava cerca de R$ 48 mil por mês. Hoje, supera R$ 450 mil mensais e se tornou um dos canais mais rentáveis da operação.

A estratégia também se apoia em uma rede de aproximadamente 100 afiliadas, formada principalmente por consumidoras da marca. Elas recebem comissões pelas vendas geradas por seus conteúdos. A meta é chegar a 300 criadoras até o fim do ano.

"A afiliada que conhece o produto, usou durante um período e consegue relatar a própria experiência gera um grau de confiança muito diferente de uma publicidade convencional."

Embora o conteúdo educativo da Anagrow também esteja presente no Instagram, YouTube e outras redes sociais, o TikTok Shop reúne a etapa de descoberta e a compra em um único ambiente. "No Instagram, a pessoa está ali para entretenimento e precisa sair da plataforma para comprar. No TikTok, ela vê o conteúdo e compra com dois cliques", diz.

Além disso, a plataforma oferece descontos subsidiados e benefícios de frete que tornam os produtos mais competitivos do que no e-commerce próprio.

"A pessoa pode já ter visto nosso conteúdo no Instagram ou no YouTube. Quando encontra o produto no TikTok Shop com um preço melhor, ela aproveita a oportunidade e compra. Como já conhece a marca, a decisão fica muito mais simples", afirma.

Equilíbrio entre canais reduz dependência

Apesar do avanço do TikTok Shop, a empresa não pretende concentrar sua operação em um único canal.

A representação de cada canal varia mês a mês. Em média, o Mercado Livre responde por cerca de 27% das vendas, enquanto o TikTok Shop representa 25%. O e-commerce próprio continua sendo um dos principais canais, mas perdeu participação relativa à medida que os marketplaces cresceram.

O tíquete médio das compras no TikTok Shop é inferior ao registrado no e-commerce próprio, reflexo dos cupons e incentivos oferecidos pela plataforma. Em compensação, o volume de pedidos é significativamente maior, o que elevou a participação do canal para 25% das vendas mensais e levou a empresa a revisar sua projeção de faturamento para o ano.

Essa distribuição ajuda a empresa a atravessar meses mais fracos para o varejo digital. Em julho, por exemplo, a redução das vendas no site próprio (comum em período de férias) foi compensada pelo crescimento do TikTok Shop e do Mercado Livre.

Neste ano, a empresa também prepara sua entrada na Amazon como loja oficial. Além de ampliar a distribuição, a iniciativa busca reforçar a credibilidade da marca.

“A nossa estratégia é estar onde a cliente quer comprar. Algumas pessoas preferem o site, outras o Mercado Livre, outras o TikTok ou a Amazon. No fim, não estamos competindo entre canais, estamos dando mais portas de entrada para a mesma marca”, diz.

Fernandes acredita que esse movimento deve mudar o papel dos e-commerces próprios nos próximos anos. "Acreditamos que os sites vão perder relevância de compra. Eles vão servir muito mais para mostrar que a marca existe."

Conteúdo educativo deu origem ao negócio

A Anagrow foi fundada pelo biomédico e tricologista João Gabriel Fernandes depois de anos atendendo mulheres com queda de cabelo em consultório. A recorrência de casos ligados à deficiência de ferro, vitamina B12 e outros nutrientes levou ao desenvolvimento das primeiras fórmulas.

Antes mesmo de criar a empresa, Fernandes passou a produzir conteúdo sobre saúde capilar no YouTube e no Instagram, traduzindo estudos científicos para uma linguagem acessível. A audiência formada nessas plataformas se tornou a primeira comunidade da marca.

Quando lançou os suplementos, a empresa já contava com uma base de consumidores que acompanhava o conteúdo do fundador. Em vez de investir inicialmente em grandes campanhas publicitárias, a estratégia priorizou educação e construção de comunidade.

“O produto foi uma consequência da educação. A gente percebeu que tinha uma oportunidade de transformar um conhecimento que estava restrito ao consultório em algo que pudesse chegar a muito mais pessoas, com ciência e informação por trás.”

Hoje, além dos produtos, a empresa oferece materiais educativos, planos de alimentação, comunidade para clientes e atendimento dedicado ao acompanhamento do tratamento.

A Anagrow faturou R$ 12,6 milhões em 2025, crescimento de 320% sobre o ano anterior. No primeiro semestre de 2026, a receita soma R$ 10,8 milhões.