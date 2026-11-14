As competências silenciosas que os headhunters buscam na alta gestão

Duas pessoas podem apresentar trajetórias semelhantes, ter ocupado os mesmos cargos e acumulado resultados expressivos. Ainda assim, uma delas pode ser considerada mais preparada para assumir uma posição de diretoria. A diferença nem sempre está nas experiências registradas no currículo.

Nos processos de seleção para a alta gestão, consultorias especializadas em recrutamento executivo, conhecidas como headhunters, procuram identificar como os candidatos pensam, reagem a situações desconhecidas e se relacionam com outras lideranças.

Essas características ajudam a avaliar o desempenho futuro, especialmente em posições nas quais decisões precisam ser tomadas com informações incompletas.

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O que os headhunters avaliam além da experiência?

A consultoria Egon Zehnder desenvolveu um modelo de avaliação de potencial executivo baseado em quatro características: curiosidade, capacidade de interpretação, engajamento e determinação.

A metodologia considera como os profissionais aprendem, interpretam situações complexas, mobilizam pessoas e enfrentam dificuldades.

A curiosidade, por exemplo, aparece na disposição para questionar conhecimentos anteriores e buscar novas perspectivas. Já a capacidade de interpretação envolve reconhecer relações entre informações aparentemente desconectadas.

Para a consultoria, essas características ajudam a identificar profissionais capazes de crescer diante de desafios que ainda não enfrentaram.

Como essas competências aparecem nas entrevistas?

A avaliação pode envolver perguntas sobre decisões difíceis, mudanças de direção e situações em que o candidato precisou rever suas próprias convicções.

A Spencer Stuart, outra consultoria de recrutamento executivo, utiliza entrevistas aprofundadas, avaliações comportamentais e referências profissionais para investigar competências, motivações e capacidade de adaptação.

O interesse está no raciocínio por trás das decisões e na maneira como o profissional reage quando os resultados contrariam suas expectativas.

Por isso, descrever conquistas sem explicar os obstáculos enfrentados pode oferecer uma visão limitada da atuação executiva.

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A inteligência artificial tornou esses critérios relevantes?

A incorporação de IA às empresas apresenta problemas para os quais muitos executivos ainda não possuem experiências anteriores.

Avaliar uma tecnologia desconhecida, questionar recomendações automatizadas e decidir sobre investimentos exige disposição para aprender e lidar com incertezas.

A capacidade de interpretar informações ganha importância quando sistemas de IA produzem análises que precisam ser verificadas antes de orientar decisões.

Para posições executivas, familiaridade tecnológica pode complementar competências relacionadas ao julgamento e à condução de mudanças.

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Como demonstrar essas habilidades na seleção?

A preparação deve incluir episódios profissionais que revelem comportamentos difíceis de identificar em uma lista de competências.

Vale lembrar situações em que foi necessário mudar uma decisão após receber novas informações, conquistar apoio para uma iniciativa ou administrar um projeto que não alcançou os resultados esperados.

O relato ganha consistência quando apresenta o contexto, as alternativas consideradas e as consequências da escolha.

A Spencer Stuart ressalta que o desempenho de um executivo depende da compatibilidade entre suas características e as necessidades da organização.

Assim, a preparação para a alta gestão envolve compreender quais desafios a empresa pretende enfrentar e demonstrar experiências que revelem capacidade de lidar com eles.