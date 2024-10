Ele tem um "cardápio de startups" para grandes empresas sem braços para a inovação

Nos últimos anos, os investidores vêm tendo mais cautela na hora de investir em startups. Depois de 'queimar dinheiro' em empresas que não geraram resultados, eles querem apostar em algo que já tenha uma expectativa mais clara de retorno. Essa mudança no clima é uma das forças motivadoras da Evox Global, consultoria que conecta empresas e startups.

A Evox avalia e certifica startups, garantindo que suas inovações funcionem bem, e depois apresenta essas tecnologias para as empresas, acompanhando todo o processo de implementação. "É como se fôssemos o canal de venda das startups, enquanto ainda somos o canal de inovação das grandes empresas", diz a sócia e diretora Natália Garcia.

Um exemplo foi a parceria com a empresa de pagamentos ELO. A marca de cartões se tornou uma das protagonistas do piloto do Real Digital (Drex), liderado pelo Banco Central, com ajuda da Evox. A ELO necessitava de uma parceira tecnológica especializada em blockchain, e a consultoria identificou a Bitshopp, uma startup com experiência no uso da tecnologia específica para o projeto. A parceria abriu novas oportunidades para a Bitshopp e também destacou a ELO dentre o projeto do Drex.

Quem está por trás da Evox?

Em apenas dois anos no Brasil, a Evox já certificou 100 startups e fechou parceria com mais de 20 grandes corporações. A empresa começou nos Estados Unidos, no Vale do Silício, pelo empreendedor paulista Gilmar Batistela em 2019. Ele havia acabado de vender a Resource, sua empresa de software que chegou a ter um quadro de 3 mil funcionários, após anos no mercado de tecnologias para o mercado corporativo.

A trajetória de carreira mostrou para Batistela que as empresas, especialmente os grandes bancos, não poderiam mais depender de produtos desenvolvidos sob medida, que eram lentas e caras. Elas precisariam de tecnologias prontas que pudessem ser implementadas rapidamente, sem a necessidade de "reinventar a roda".

Foi a partir dessa percepção que ele criou a Evox, conectando grandes corporações a startups certificadas. Apesar de focar em blockchain, inteligência artificial (IA) e internet das coisas (IoT), a empresa também tem investido em greentechs voltadas à gestão de resíduos e crédito de carbono.

Para Batistela, essa é uma área com grande potencial, que deve crescer nos próximos anos, impulsionada por exigências regulatórias e a crescente preocupação com ESG nas grandes corporações. A Evox, por exemplo, ajudou uma instituição financeira que buscava melhorar a estratégia em volta de ações de sustentabilidade.

A tecnologia implementada, por uma startup cujo nome não foi relevado, foi uma calculadora de crédito de carbono que permite aos consumidores visualizarem, diretamente na fatura do cartão de crédito, as emissões de CO2 geradas por suas compras. Essa iniciativa contribuiu para o fortalecimento da estratégia ESG do cliente, alinhando-a às tendências globais de sustentabilidade​.

Menu principal