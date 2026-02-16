Grupo paranaense de TI supera R$ 200 milhões e acelera expansão global

A DB1 Group, empresa de tecnologia fundada em 2000 em Maringá (PR), encerrou 2025 com faturamento de R$ 202 milhões e projeta alcançar R$ 240 milhões em 2026, avanço de 20%. Com mais de 800 colaboradores, atuação na América Latina e nos Estados Unidos e clientes em mais de 19 países, o grupo mantém um ritmo médio de crescimento de 25% ao ano — desempenho acima da chamada Regra dos 40, indicador global que mede eficiência e expansão de empresas de tecnologia.

A trajetória é resultado da consolidação da DB1 como um ecossistema de soluções digitais. O grupo reúne produtos líderes como ANYMARKET, Predize, Koncili, Mixtra, Consignet e My Kids, atendendo uma base acumulada de 6.400 clientes.

A estratégia combina escala, formação de lideranças internas e investimento contínuo, com política de destinar no mínimo 1% da receita para inovação e P&D.

“Crescemos sem jamais deixar de ser quem somos, porque só faz sentido crescer preservando princípios para que possamos durar gerações. A DB1 está sendo construída para o longo prazo”, afirma Ilson Rezende, fundador e CEO do grupo.

Cultura como sistema

Mais do que tecnologia, a DB1 aposta em um modelo de gestão guiado por valores. Desde a fundação, a cultura não é tratada como discurso, mas como sistema de decisão. O código cultural do grupo se apoia em pilares como Locus of Control (responsabilidade pelo todo), Energy, Team Spirit, Be Fair e Do Right, Don’t Hide. Eles funcionam como mecanismos de governança e agilidade, permitindo menos burocracia e mais foco em resolver problemas reais.

“Acreditamos que o jogo corporativo do futuro é sobre caráter, honra e princípios. Não adianta seguir processos se o problema do cliente não é resolvido”, diz Rezende. Dentro da empresa, o feedback não é vertical: qualquer colaborador pode questionar decisões incoerentes com a cultura, inclusive da liderança.

Essa coerência se traduz em práticas pouco comuns no mercado. Na DB1, a máxima é clara: “é permitido perder dinheiro dentro da cultura, mas não ganhar fora dela”. Em situações reais, colaboradores que erraram permaneceram na empresa para corrigir o problema coletivamente, reforçando o aprendizado em vez da punição imediata.

Escala com formação interna

O grupo, que nasceu como uma software house, amadureceu para se tornar um ecossistema internacional de tecnologia. Hoje, a maior parte das lideranças foi formada dentro da própria companhia, o que sustenta a expansão com consistência. Além do desempenho financeiro, a DB1 acumula indicadores de longo prazo, como 15 anos consecutivos de certificação GPTW e investimentos contínuos em ambiente, pessoas e inovação.

Entre os projetos estruturantes está a sede instalada no Lumino Parque Park, em Maringá — um parque privado que integra preservação de área nativa e o conceito de escritório do futuro. A iniciativa reflete a visão de que legado não se limita a software ou receita. “Não basta fazer, precisamos nos orgulhar de como fazemos e dividir prosperidade com as pessoas”, afirma o CEO.

Na visão da DB1, tecnologia é instrumento, não fim. A empresa prioriza projetos alinhados ao propósito de transformar realidades por meio de soluções digitais e evita relações comerciais em que seus produtos não gerem impacto real para o cliente. Esse posicionamento atravessa tanto o manifesto da companhia quanto sua estratégia de mercado.

“Estamos construindo um nome que vai durar gerações, representando indivíduos extraordinários, com talento, alto desempenho e engajamento nas missões que lhes são confiadas. Essa é a nossa visão”, resume Rezende.

Para os próximos anos, o grupo projeta expansão internacional, lançamento de novos produtos e aumento de presença em mercados estratégicos, mantendo a diretriz de crescer com consistência — não com pressa.

Sobre a DB1

O Grupo DB1 é um conglomerado internacional de tecnologia com mais de 25 anos de experiência, oferecendo soluções completas de software, consultoria e inovação para empresas de diferentes setores. Com foco em qualidade, tecnologia avançada e metodologias ágeis, a companhia ajuda organizações a otimizar processos, inovar em produtos e serviços e expandir seus negócios de forma sustentável. A DB1 tem expertise em desenvolvimento de software, transformação digital e inteligência aplicada ao mercado.