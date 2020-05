Einstein e Sírio-Libanês promovem redução de jornada e corte de salários

Diante da queda do número de procedimentos eletivos (aqueles que não são urgentes), os hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein reduziram a jornada e o salário de milhares de funcionários.

Com a pandemia do novo coronavírus, hospitais e clínicas deixaram de realizar procedimentos e cirurgias que mantêm uma importante parcela da receita.

Conforme publicou o jornal Folha de S. Paulo nesta terça-feira, 19, os cortes acontecem justamente em um momento de investimentos para enfrentamento da covid-19. A decisão se enquadra na Medida Provisória 936, que prevê a adoção destes mecanismos mediante programa de manutenção do emprego.

Em nota, o Sírio afirma que desde o início da pandemia tem tomado uma série de medidas para manter o seu quadro de mais de 8.300 funcionários, como a suspensão de novas vagas, redução de jornada de trabalho e dos salários das lideranças, remanejamento entre as áreas e realocações de funções.

“Nosso hospital está engajado em superar esse desafio e prestar a assistência necessária nesses momentos críticos”, diz o comunicado.

Procurado pela reportagem da EXAME, o hospital Albert Einstein informou em nota que, dos 15.000 funcionários, 33% que estão alocados nas áreas mais afetadas foram submetidos a um reajuste de 25% de salário e jornada.

O grupo informou ainda que equipes da área assistencial, como enfermeiros, fisioterapeutas, médicos e nutricionistas, foram deslocadas, sem reajuste salarial ou de jornada, para áreas hospitalares públicas sob gestão do Einstein que estão atuando diretamente no combate à pandemia, como o Hospital Municipal M’Boi Mirim, o hospital de campanha do Pacaembu, entre outros.

Recursos extras como equipamentos e materiais de proteção individual (EPIs) também foram destinados ao SUS. “O Einstein coloca em prática um plano de retomada dos atendimentos e procedimentos de alta complexidade em suas unidades com a separação total dos setores dedicados aos atendimentos habituais e aos restritos a pacientes suspeitos e/ou diagnosticados com o novo coronavírus”, disse no comunicado.

Segundo especialistas, o movimento de queda da receita já está acontecendo em toda a rede privada no país, já que as medidas de isolamento social estão obrigando hospitais e clínicas a reduzir ao máximo a circulação dentro de seus estabelecimentos.