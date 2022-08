Pizza de graça por 1 ano? Entenda promoção da Domino's e Kwai

A rede de delivery de pizzas Domino's Pizza e a rede social de vídeos Kwai se uniram para criar uma promoção que dará um ano de pizza grátis. Para isso, alguns consumidores serão avaliados por suas receitas caseiras da iguaria.

Como participar da promoção

A ideia da campanha, batizada de ‘Domino’s a la Kwai’, é incentivar os consumidores a criarem suas próprias receitas caseiras de pizza, gravar a preparação e o resultado final e postá-lo na rede social Kwai como um vídeo curto com a hastag #dominosalakwai.

As dez melhores receitas — recriadas a partir de ingredientes utilizados pela Domino's — e vídeos serão escolhidas por jurados das duas empresas.

Como será feita a votação

Em uma fase seguinte, três finalistas serão escolhidos pela votação popular dos usuários da plataforma e terão direito a um ano de pizza grátis da Domino's Pizza. Após o resultado final, as pizzas vencedoras também passarão a incorporar o cardápio da rede, e qualquer cliente da Domino's poderá pelo sistema de ‘Monte Sua Pizza’, combinando os ingredientes.

“Pizza tem tudo a ver com entretenimento e diversão, por isso, uma parceria como essa faz bastante sentido. Além do mais, provocamos o amante de pizza a se arriscar como pizzaiolo, concorrendo à chance de integrar nosso cardápio temporariamente. Na Domino´s, o consumidor pode montar a pizza do jeito que ele quiser”, disse a gerente de marketing da Domino’s, Natalia Lucki.

