Burger King lança lanche com peito de frango empanado após pedidos nas redes sociais

Em nova campanha, o Burger King convoca o brasileiro a deixar de sofrência com a chegada do mais novo sanduíche ao menu da rede: o CBK, feito com peito de frango empanado, bacon e cebola crispy. O lançamento foi feito após pedidos dos consumidores nas redes sociais.

A campanha traz um storytelling baseado na “sofrência”, ritmo que faz sucesso entre os brasileiros. Com uma letra de superação a um amor que não volta mais, a marca convida o consumidor a conhecer o novo sabor CBK.

Edição limitada, além da composição de frango, bacon e cebola, o CBK traz ainda a tradicional maionese BK, queijo fatiado sabor cheddar, alface e pão brioche.

“Estamos muito conectados com as conversas nas redes sociais e percebemos a oportunidade de materializar uma tendência com um lançamento divertido e saboroso para os consumidores. O CBK vem para trazer de volta uma receita de sanduíche de

frango muito amada na internet: cebola, bacon e frango”, afirma Juliana Cury, vice presidente de marketing e vendas da ZAMP, master franqueada da Burger King no Brasil.

Confira o combo CBK

Os clientes poderão desfrutar do combo CBK a partir do dia 25 de agosto nos restaurantes, drive e delivery do BK em todo o Brasil. O produto é uma edição limitada e ficará disponível enquanto durarem os estoques.

Os combos da ação estarão disponíveis em balcão, delivery e Clube BK com as opções:

Combo CBK por R$ 34,90

CBK + BK Chicken com 6 unidades e molho por R$ 43,90

Clientes do Clube BK, na compra do CBK, ganharão uma casquinha

No BK Delivery, consumidores terão frete grátis entre 25 e 28 de agosto, bem como a condição especial de 2 CBK por R$ 44,90.

