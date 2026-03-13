iFood bate novo recorde diário com mais de 22 milhões de pedidos em um fim de semana

O iFood registrou o maior volume de pedidos de sua história em um único fim de semana, com 22,2 milhões de transações realizadas entre sexta-feira, 6, e domingo, 8.

O resultado representa um aumento de mais de 16% em comparação com o recorde anterior da empresa, quando a plataforma registrou 19,1 milhões de pedidos em setembro de 2025. Durante o período mais recente, a operação chegou a aproximadamente 5,1 mil pedidos por minuto.

A companhia informou que o desempenho reflete o crescimento do ecossistema da plataforma, que reúne consumidores, restaurantes, mercados, farmácias e entregadores em um mesmo ambiente digital.

O maior volume ocorreu no sábado, 7, quando o iFood registrou mais de 7,7 milhões de pedidos em um único dia.

O número supera em cerca de 18% o recorde diário anterior, registrado em 6 de setembro de 2025, quando a plataforma contabilizou aproximadamente 6,6 milhões de pedidos.

Segundo Diego Barreto, CEO do iFood, parte do crescimento está associada à ampliação das soluções integradas oferecidas pela empresa.

“Alcançar este novo recorde demonstra que nossa estratégia ecossistema está dando resultado. O desempenho reflete a força desse ecossistema integrado do iFood, que conecta consumidores, entregadores e parceiros em uma plataforma que vai além do delivery tradicional. Soluções como iFood Salão, AnotaAi Maquinona e integração com Decolar contribuíram com 45% de pedidos considerando sexta, sábado e domingo. Isso mostra que estamos construindo uma lógica que o consumidor conhece e considera”, afirmou.

Campanha de Ofertas amplia frequência de pedidos

O recorde foi registrado durante a campanha “100 Dias de Ofertas”, iniciativa que reúne descontos, cupons e promoções em diferentes categorias dentro do aplicativo.

A ação inclui itens a partir de R$1 e ofertas em restaurantes, mercados e farmácias disponíveis na plataforma.

O aumento da demanda também foi acompanhado por indicadores operacionais. No sábado, 7, mais de 200 mil entregadores estavam ativos simultaneamente na plataforma, segundo a empresa.

iFood informou que atualmente registra mais de 180 milhões de pedidos mensais no Brasil.

Em 2026, a empresa completa 15 anos de atuação no setor de delivery e mantém operações que conectam consumidores, estabelecimentos comerciais e entregadores em diferentes regiões do país.