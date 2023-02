Mercado Pet: 6 dicas para empreender no setor que é tendência de negócio para 2023

Os animais de estimação sempre fizeram parte das famílias brasileiras, mas nos últimos anos os tutores estão cada vez mais atentos aos cuidados e tratamentos para melhorar e prolongar a vida dos fiéis companheiros. Essa tendência é uma boa notícia para os empreendedores com interesse em investir nesse setor. Levantamento do Sebrae aponta que o ramo de lojas de animais e pet shops foi um dos mais buscados como Ideia de Negócios, em 2022. Uma das respostas para esse sucesso é que o Brasil é o 3º do ranking mundial na população total de animais de estimação, de acordo com a ABINPET.

“Esse segmento é muito procurado porque é fácil, não precisa de grande instalações para quem trata de alimentos, acessórios, roupas e brinquedos. O aumento de negócios voltados para animais de estimação cresceu de acordo com a demanda, que foi criada pelo crescimento do número de pets nos lares. A perspectiva de crescimento do setor até 2026 é de cerca de 87%”, explica Flávio Barros, gestor do segmento de Saúde e Bem-estar do Sebrae, ao lembrar que a instituição pode ajudar nos primeiros passos para a abertura de um negócio.

Esse já era um mercado que crescia a percentuais acentuados e a pandemia de Covid-19 turbinou esse aquecimento: as adoções de pet aumentaram 300%. As famílias com filhos queriam um bicho para entreter os filhos confinados e os moradores solitários procuravam um animal para fazer companhia. Segundo estudo do Sebrae, a primeira metade de 2022 contabilizou mais de 18 mil empresas abertas nas atividades voltadas ao comércio varejista de animais vivos e artigos e alimentos para animais de estimação, higiene, alojamento, embelezamento e varejo de medicamentos veterinários.

Câmeras de monitoramento para vigiar e até conversar com os pets, alimentadores automáticos controlados por aplicativos, brinquedos que estimulam os animais a gastar energia para diminuir o stress e os cuidados com a nutrição são algumas das apostas do segmento.

Que tal investir nesse mercado que só cresce no Brasil? O Sebrae preparou dicas para ajudar os empreendedores que buscam empreender no setor de pets.

Como empreender no setor pet

Fique de olho nos custos

É importante montar um quadro de custos com as despesas variáveis, fixas e comerciais. Elas incluem o valor do aluguel, salário de funcionários, despesas de material de escritório, produtos para revenda, impostos e taxas cobradas pelos meios de pagamento.

Tenha um diferencial

Para se destacar, a recomendação é ofertar produtos e serviços variados, além de opções que ofereçam comodidade aos clientes, como o e-commerce.

Invista em qualidade

Além de oferecer serviços diferentes, é importante prezar pela qualidade, oferecer serviços e produtos quem proporcionem o bem-estar dos animais.

Fidelização da clientela

Para que os clientes voltem sempre ao pet shop ou qualquer negócio voltado para animais, o empreendedor pode oferecer descontos, planos mensais e de fidelidade.

Divulgação do negócio

Para atrair clientes, é preciso investir em divulgação nas redes sociais e realizar parcerias com clinicas veterinárias e empresas do segmento.

Estar atento às exigências legais, normas e decretos

No caso dos pet shops, é necessário seguir algumas normas obrigatórias, como obter um alvará de licença da Vigilância Sanitária.

Além disso, o Sebrae dispõe de centenas de cursos, mentorias, consultorias, vídeos e publicações voltados para diferentes atividades para quem deseja abrir um negócio no segmento de lojas de animais e pet shops. Para saber mais, clique aqui.