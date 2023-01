A ideia de negócio mais buscada em 2022 — e as dicas para ter sucesso no ramo

O início de um novo ano traz com ele as resoluções a serem cumpridas e montar o próprio negócio é meta para muitas pessoas. Não por acaso, nos meses de janeiro e fevereiro, o país registra o maior número de abertura de empresas. De olho nesse movimento, o Sebrae realizou um estudo sobre as Ideias de Negócios mais pesquisadas pelo público em 2022.

De acordo com o levantamento, distribuidora de bebidas foi o tipo de negócio mais procurado, seguido de loja de animais ou pet shop, corretora de imóveis, escritório de consultoria e papelaria.

A tendência relativamente nova se fortaleceu com a pandemia e consolidou-se com a sede por bebidas geladas do brasileiro. “Somos um país tropical e latino. O clima quente, o costume de ter muitas festas e celebrações são um dos fatores que explicam por que as distribuidoras de bebidas deram tão certo”, explica o analista de competitividade do Sebrae, Vicente Scalia.

O que faz um distribuidor de bebidas

O setor de alimentos e bebidas que, normalmente está sempre aquecido, seja dentro ou fora do lar, integrou aos seus tipos de negócios as distribuidoras de bebidas. De norte a sul do país, a configuração costuma ser a mesma: um espaço com freezers e uma variedade de bebidas, alcoólicas ou não, prontas para consumo imediato.

A questão do empreendedorismo por necessidade também é um dos motivos que justificam a procura por esse tipo de negócio, segundo Scalia. Com o aumento do número de pessoas desempregadas, a opção por abrir uma distribuidora é uma alternativa, por envolver baixos custos.

“Há muitas que funcionam dentro do próprio imóvel onde a família mora”, comenta o analista, ao lembrar que é necessário estar atento a algumas dicas para ter sucesso na administração de uma distribuidora. Confira:

Como ter sucesso no ramo de distribuição de bebidas

Ofereça diversidade de produtos

Alcoólicas ou não, com ou sem gás, sucos, chás, refrigerantes de sabores variados, o cliente precisa encontrar o que procura e ter opções para experimentar algo novo. Invista em opções de alimentos práticos, para consumo imediato como snacks, salgadinhos, salames, entre outros. Já há distribuidoras que vendem lanches e opções de carne a vácuo para churrasco.

Localização estratégica

Escolha um ponto com maior circulação de pessoas, de fácil acesso ou que esteja próximo a algum local de grande concentração de pessoas como clubes, parques e condomínios.

Faça promoções e combos

Atraia seu cliente com mix de produtos que costumam ter mais saída e ofereça preços competitivos. Use da comunicação visual com faixas que anunciem os valores.

Funcione em horário diferenciado

Muitas pessoas optam por passar em distribuidoras quando estão indo a festas, reuniões ou jantares e precisam comprar a bebida de última hora. Elas não querem enfrentar filas em mercado e buscam agilidade. Por isso, é importante ter mais flexibilidade no horário de funcionamento e se for o caso, operar em regime de 24h.

Invista em um serviço de delivery

Além da venda por horário estendido, é importante oferecer a comodidade de entrega na casa do cliente. O delivery precisa ser rápido, eficiente e organizado. Há opções de terceirizar o serviço em plataformas como Ifood.

Formalize-se

Abra um CNPJ como microempreendedor individual (MEI) ou pequena empresa. Com isso, você terá benefícios como preços mais baixos e condições facilitadas junto aos fornecedores, garantia de benefícios tributários e previdenciários, além de ter mais facilidade na busca por crédito para investir no negócio.

Bebidas na temperatura ideal

Parece óbvio, mas precisa ser dito: as bebidas como sucos e cervejas devem ter opções geladas, para consumo imediato. Esse é um dos fatores que pode fidelizar seu cliente, não economize.

Tenha preocupação com a sustentabilidade

Essa é uma economia que não vale a pena” pode dar a entender que não vale a pena investir na eficiência energética. Pode ficar melhor assim: “Economizar mantendo equipamentos antigos não vale a pena, pois a conta de luz impacta diretamente na receita do negócio”

Esteja nas redes sociais

A presença digital do seu negócio aproxima clientes, potencializa a chegada de novos consumidores e pode ser um canal para divulgar promoções, fazer atendimentos, sorteios, entre outras ações.

Seja excelente no atendimento

Existe muita concorrência nesse mercado. Por isso, procure fazer da sua distribuidora uma referência no atendimento, dessa forma você vai cativar o cliente. Sorriso no rosto, educação, cordialidade fazem a diferença em qualquer negócio.