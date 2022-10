Dia Nacional do Podcast: 5 dicas para quem quer empreender e viver do áudio

O Dia Nacional do Podcast, comemorado nesta sexta-feira (21) celebra a popularidade do produto em áudio, que caiu de vez no gosto dos brasileiros. A data remete à publicação do primeiro podcast no país, ainda em 2004, e em um formato de arquivo já extinto nos dias atuais.

Fato é que, de lá para cá, os podcasts se tornaram parte comum ao dia a dia de milhares de pessoas. No Brasil, a popularidade dos produtos em áudio, sejam eles ligados ao entretenimento, história, humor, educação ou jornalismo, já é percebida pelas principais plataformas de streaming. Entre elas, o Spotify.

Dados de uma pesquisa conduzida pela própria empresa indicam um crescimento deste mercado. Apenas em 2021, 1,2 milhão de podcasts foram adicionados na plataforma. Deste total, cerca de 80% vem de criadores independentes na Anchor, plataforma de gravação e edição de podcasts para smartphones gratuita desenvolvida pelo Spotify. Atualmente, no Spotify temos um catálogo que inclui 4,4 milhões de títulos de podcast.

Os números apontam não apenas para a popularização e consumo deste formato de conteúdo, mas também indica tendências ligadas ao empreendedorismo e novas oportunidades de carreira para quem deseja ganhar dinheiro como produtor indepedente.

Para ajudar quem deseja, a EXAME selecinou cinco dias para aspirantes a produtos e empreendedores novatos, recomendações da especialista Barbara Zamberlan, Líder de Parcerias com Criadores de Conteúdos no Spotify para América Latina. Veja abaixo:

Cinco dicas para quem quer ser um podcaster

1. Ame o tema

Para quem está entrando no universo dos podcasts, escolher o tema ideal é importante para atrair o público e manter a inspiração para criar o conteúdo. Por isso, nada melhor do que escolher um tema que você ama e que conhece bem! 'Se estiver sem ideias, uma ótima tática é pensar em qual tipo de podcast você gostaria de consumir e que está faltando na indústria", recomenda.

2. Defina o formato do programa

Ao estabelecer um formato, você determina a estrutura do programa e facilita o começo das gravações. São inúmeros formatos possíveis atualmente, como bate-papo, história de ficção ou não-ficção, solo, mesa redonda, entre outros.

Além disso, Zamberlan recomenda uma escolha criteriosa ao definir ser (ou não) o apresentador em seu próprio podcast. "Essa é uma escolha opcional, mas bem interessante para trazer conversas ricas, com dois pontos de vistas únicos aos ouvintes", diz.

3. Invista na imagem de capa

A imagem da capa é uma parte importante da sua estratégia, ela é a primeira experiência que os ouvintes terão com seu conteúdo. A dica é, portanto, trazer alguns conceitos do tema do seu podcast já para essa arte de capa, o que pode ajudar em bons resultados.

4. Descubra quem é seu público e se conecte com ele

Ao usar algumas plataformas para publicar o seu podcast—como a Anchor — é possível acompanhar dados demográficos e tendências ligadas aos principais ouvientes. Segundo a especialista, isso é fundamental para um produtor de conteúdo. "Use as redes sociais para se conectar e interagir com seus ouvintes, além de, claro, divulgar seu programa", diz.

5. Persista mesmo diante das baixas

Estudos do Spotify apontam que o maior crescimento de um podcast acontece logo nos quatro primeiros meses de seu lançamento. Diante disso, ainda que o produto não decole logo de início, a recomendação de Zamberlan é não desanimar. "É fácil desanimar quando o podcast parece não estar decolando, mas não desista".

O mercado de podcasts

Recentemente, o Spotify conduziu um estudo com sua base de ouvintes batizado de Fan Study, para identificar o perfil dos fãs de podcast no mundo. Entre as principais conclusões do estudo está a de que a geração Z, formada por jovens de 13 a 24 anos, é a que tem a maior facilidade em explorar novos produtos, encontrando podcasts a uma taxa duas vezes superior às outras gerações.

A análise também indica os gêneros favoritos de ouvintes pelo mundo, com recortes em cada região. Na América Latina, por exemplo, a predileção é por podcasts de ficção, enquanto na América do Norte e Ásia, pessoas buscam por produtos ligados a crianças e família e religião e espirituralidade, respectivamente.