Dia das Mães: celulares, notebooks e outros itens com até 60% de desconto

Em comemoração ao Dia das Mães, que acontece dia 8 de maio, diversas redes e varejistas estão preparando descontos promocionais e condições especiais de compra para diversos itens. Na lista estão eletrônicos como notebooks e celulares, e também alimentos e itens de beleza.

A estratégia faz parte de uma ofensiva agressiva com a intenção de acompanhar a alta nas intenções de compra, com grande parte da população já retomando o hábito das compras físicas. Segundo um levantamento da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), as vendas na data devem ser 19% superiores as de 2021. Com isso, os shoppings devem movimentar cerca de R$ 4,9 bilhões.

De acordo com a empresa de inteligência de mercado Neotrust, o e-commerce também deve seguir a mesma tendência. O varejo digital, segundo a Neotrust, deve faturar R$ 7 bilhões no Dia das Mães 2022, um crescimento de 4% em relação ao ano passado. O número de pedidos também deve crescer, para 15,7 milhões de compras.

LEIA TAMBÉM

Dia das Mães 2022: Mercado Livre mostra itens mais buscados e tendências

Dia das Mães: seis spas para presentear com massagens

As promoções, sorteios e campanhas continuam sendo os principais meios para atrair o grande público e levá-lo às compras. Veja, abaixo, uma lista com itens promocionais com descontos de até 60% oferecidos por empresas como Fast Shop, ASUS e TIM.

Presentes de Dia das Mães com descontos

TIM: a TIM preparou descontos especiais em smartphones como o iPhone 12 e o Samsung Galaxy S21 FE 5G, além de oferecer bônus de 20 GB e 50 GB mensais durante um ano para os clientes TIM Controle, TIM Black e TIM Black Família. O iPhone 12 64GB, que sai de R$ 6.499 por R$ 2.999 no plano Black Família 100GB. Uusários desse plano também têm desconto de R$ 2.700 no aparelho Samsung Galaxy S21 FE 5G, que sai por R$ 1.799, um desconto de 60%.

Outra opção também com desconto é o Motorola Edge 20, cujo valor original é R$ 3.999 e será vendido também por R$ 1.799. Além dos smartphones, a TIM também oferece descontos em AirPods Pro, que vão de R$ 2.099 por R$ 1.499.

Fast Shop: a varejista tem descontos que chegam a 45%, entrega grátis para clientes Fast Prime, o clube de assinatura da marca, e 27% de desconto na aquisição do Combo Seguro Roubo + Quebra. Entre os itens promocionais estão o Samsung Galaxy A03 Core Preto, por R$ 809,10 reais no Pix; Tablet Samsung Galaxy Tab A8 Cinza, por R$ 1.799,10 reais à vista; Cafeteira Expresso Três Corações Automática Multibebidas Lov Vermelha Brilhante, por R$ 369 no Pix e E-reader Amazon Novo Kindle, por R$ 1.210,00 no Pix.

Submarino: até dia 9 de maio, clientes podem comprar presentes com até 60% de desconto e ter acesso a cupons no site e app da marca. Além dos descontos alguns produtos oferecem até 30% de cashback no Ame Digital. Os itens com preços especiais são das categorias livros, beleza e saúde, telefonia, moda, informática, eletrodomésticos e eletroportáteis.

Marfrig: para clientes que fizerem compras acima de R$ 300 no app Bassi.Marfrig ganham R$ 40 de desconto no valor final. A promoção será válida até 8 de maio. E a partir do dia 16, o desconto será de 20% para o corte Bife Ancho da linha Bassi. A ação promocional estará disponível até 31 de maio.

ASUS: no e-commerce da marca de eletrônicos, diversos modelos de notebooks e smartphones estão com descontos de 27% a 45%. As ofertas são válidas até 4 de maio ou enquanto durarem os estoques. Entre as promoções estão o notebook ASUS VivoBook X513EA-EJ3010W preto, vendido a R$ 4.499,10 à vista; Notebook ASUS X515JF-EJ360T cinza, por R$ 3.509,10 à vista. Ao comprar, juntos, um notebook e um smartphone, os descontos podem chegar a 45,9%