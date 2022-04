Dia das Mães 2022: Mercado Livre mostra itens mais buscados e tendências

Uma pesquisa do Mercado Ads, braço de publicidade online do Mercado Livre, em parceria com a consultoria Ipsos mostra que já há grande interesse dos consumidores brasileiros por presentes no Dia das Mães 2022, e certos hábitos digitais vieram para ficar.

De acordo com o estudo, que ouviu mil entrevistados, a grande maioria dos compradores busca produtos online, com 91% dos consumidores pesquisando presentes para a data por meio digitais. Destes, 57% disseram pesquisar primeiro por produtos para o Dia das Mães em um e-commerce, e 31% disseram recorrer primeiro a sites de buscas.

O Mercado Livre aponta que em 2021, foram feitas mais de 34 mil buscas por minuto na plataforma nos meses que antecederam o Dia das Mães. Para 2022, a tendência é que os compradores mantenham a intenção de comprar online ou de forma híbrida. A projeção é de que pelo menos 80% das pessoas busquem esse formato de compra, ante 55% em 2021.

“Vemos que, com o pós-pandemia, as pessoas estão em busca de momentos juntas e presenciais, demonstrando mais gratidão e reforçando a importância da relação. Por isso, a troca de presentes se torna ainda mais especial neste Dia das Mães, e percebemos a alta na procura e na intenção de compras neste ano”, diz Fabiana Manfredi, diretora sênior do Mercado Ads.

Os produtos mais buscados para o Dia das Mães

Quando questionados sobre as categorias dos produtos que pretendem comprar para a data, os entrevistados revelaram uma lista de preferidos: moda (51%); beleza (44%); celulares e acessórios (27%); eletrodomésticos (24%); moda esportiva (24%); decoração (23%) e itens de supermercados (7%). Líder entre as categorias, moda engloba roupas e calçados.

Já entre os itens mais desejados, dados internos da plataforma de e-commerce do Mercado Livre indicam que os mais buscados para a data em 2021 (e que devem se manter em alta neste ano) foram: pantufa, casacos, perfumes, relógios, bolsas, óculos e tênis, além de eletrodomésticos como micro-ondas e fritadeiras elétricas.