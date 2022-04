Dia das Mães: seis spas para presentear com massagens

Para comemorar o Dia das Mães deste ano, selecionamos seis spas em São Paulo e Campos do Jordão para presenteá-las com um dia relaxante. Dentre as opções, há promoções de massagens para mães e filhos curtirem juntos e pacotes de day spa com presentes para as mães. Confira a seleção.

Anantara Spa

Durante todo o mês de maio, ao agendar duas massagens de 90 minutos, mães e filhos ganham mais 30 minutos de massagem no Anantara Spa. As técnicas de Indian Head e Reflexologia são as sugestões para presentear.

Dentre as massagens corporais, é possível escolher entre o Anantara Signature, Deep Tissue, Balinesa e Pedras Quentes, por 515 reais.

O método Indian Head é uma terapia utilizada há anos pelos nativos na Índia. A massagem permite o alívio do estresse através de um óleo morno aplicado na cabeça usando técnicas de acupressão que suaviza a circulação sanguínea e a tensão do corpo. Já a reflexologia busca ligar os pontos de pressão nos pés com as funções naturais do corpo, promovendo a sensação de tranquilidade e bem-estar.

Serviço:

Anantara Spa - Tivoli Mofarrej São Paulo

Alameda Santos, 1437, 4º andar, São Paulo. De segunda a sábado, das 9h às 21h, domingos e feriados, das 9h às 19h.

(11) 3146 6420 / 3146 6421, spa.tspm@tivolihotels.com

Six Senses Botanique

Uma das novidades do Spa Six Senses Botanique é a “Jornada do Alquimista”, que funciona como uma experiência sensorial, e que acontece no Alchemy Bar. Por lá, a proposta é descobrir ingredientes exóticos que para fazer esfoliantes aromáticos e máscaras. Os clientes podem colher os ingredientes espalhados pelas 350 hortas ao redor do hotel para utilizá-los durante a prática, que consiste de um workshop com o head de sustentabilidade do hotel, onde se aprende como fazer seus próprios cosméticos usando ingredientes frescos, sazonais e 100% orgânicos colhidos no local.

O workshop também ensina a fazer incenso natural, vela aromática, lip balm e hidratante. Após a aula, acontece uma terapia de 2 horas que conta com flutuação, esfoliação (com o produto produzido no workshop) e massagem holística com tigelas tibetanas. A partir de 850 reais.

Serviço:

Rua Elídio Gonçalves da Silva, 4000 Bairro dos Mellos

Campos do Jordão – SP

Flora Spa

Para o Dia das Mães, o Flora Spa, localizado no hotel paulistano Palácio Tangará, criou o Mother's Balance Break, que busca resgatar e restaurar a fluidez energética. A experiência de três horas de tratamentos e três horas de relaxamento inclui escalda pés, esfoliação corporal energizante e banho aromático, além de opções variadas de massagem, terapêutica ou focada em tratamento corporal e, por fim, a massagem direcionada às mãos, pés e cabeça.

O Day Spa ainda permite acesso às saunas e piscinas interna e externa do hotel e uma refeição leve para finalizar. Ao final do dia, a cliente ainda ganha de presente um roupão, um par de pantufas do Palácio Tangará e um sérum facial Lancôme, da linha Génifique Yeux Light-Pearl.

O valor do Mother's Balance Break é de 1.935 reais.

Serviço:

Rua Dep. Laércio Corte, 1501 - Panamby, São Paulo

Se terça a sexta-feira (exceto feriados e emendas), das 10h às 18h

(11) 4904-4099 e Flora.Spa@oetkercollection.com

Fasano

Com duração de 80 minutos, a terapia inicia-se com um profundo relaxamento, que proporciona uma sensação de leveza nas pernas e nos pés. Seguida de uma massagem facial com produtos veganos, sustentáveis, cruelty-free e clinicamente eficazes da Biossance, que, além de promover uma hidratação profunda, fazem a pele recuperar seu brilho natural. O ritual é encerrado com um momento de relaxamento, no qual as mães poderão escolher seu chá favorito. O gift voucher para o Ritual Dia das Mães custa 598 reais e pode ser adquirido por telefone com o Spa.

Serviço:

Segunda a sexta, das 10h às 20h. Sábado e domingo, das 10h às 19h

(11) 3896 4000 e spa@fasano.com.br

Spa de La Mer

“Todos os nossos tratamentos contam com as energias curativas do The Miracle Broth, o ingrediente principal de todos os produtos da La Mer, este elixir marítimo é feito por meio da fermentação que transforma os ingredientes e melhora a eficácia, garantindo uma pele renovada e rejuvenescida”, comenta Mariana Seta, diretora da La Mer no Brasil. Dentre as sugestões de massagens para o Dia das Mães estão:

The Body Treatment: tratamento cosmético para o corpo com diferentes técnicas da massagem que estimulam a circulação, equilibram a energia e fornecem sensação de bem-estar. (60 min - 760 reais)

The Purifying Facial: este desintoxicante facial é a introdução ideal para série de tratamentos faciais. O pó de diamante gentilmente esfolia, o que deixa a pele profundamente limpa, resultando em um aspecto radiante, suave e liso. (60 min - 1.220 reais)

The Hydrating Facial: uma infusão pura do cobiçado Miracle Broth e emparelhado com técnicas de massagem únicas de La Mer para energizar e hidratar profundamente a pele. (75 min - 1.250 reais ou 90 min - 1.390 reais)

The Eye Treatment: um tratamento personalizado com técnicas exclusivas, energizando e iluminando instantaneamente a delicada região ao redor dos olhos. Renova a pele com um tratamento altamente refrescante e relaxante. (30 min - 600 reais)

Serviço:

Shopping Iguatemi - Av. Brig. Faria Lima, 2.232, Piso Térreo

(11) 3031-6421, (11) 99467-5227 e lamer-iguatemi@cremedelamer.com

Amanary Spa

Na promoção de massagem Dia das Mães do Amanary Spa, no Grand Hyatt, ao comprar uma massagem relaxante de 60 minutos, a segunda massagem sai pela metade do preço, para que mães e filhos possam aproveitar o momento juntos.

O voucher custa 510 reais, tem validade de 90 dias e pode ser utilizado em qualquer dia da semana, mediante reserva prévia e disponibilidade.

Serviço:

Av. das Nações Unidas, 13301 - Itaim Bibi

(11) 2838-1234, amanary.spa@hyatt.com

