CVC vende diárias em hotéis a partir de R$ 50 em aniversário de 50 anos

A CVC completou 50 anos no final de maio com quase 30 milhões de clientes cadastrados, 1.200 lojas e investindo em seu processo de transformação digital. Para comemorar, a empresa de turismo está com promoções em hotéis de vários estados do Brasil.

A CVC registrou uma receita líquida de R$ 298,8 milhões no primeiro trimestre e vê um cenário de recuperação em 2022 por conta do aumento de Reservas Confirmadas para destinos nacionais, que no primeiro trimestre de 2022 superaram as do primeiro trimestre de 2021 em 27%.

Com um vasto repositório de dados, a empresa armazena e segmenta informações de milhões de passageiros e oferece em torno de 10 milhões de recomendações de viagens personalizadas para seus clientes diariamente. Ao longo de 2021, a empresa investiu cerca de R$ 134 milhões de reais, o maior valor já desembolsado pela companhia em um único ano, reforçando seu propósito de digitalização.

Em 2022, a CVC pretende investir ao menos 20% mais do que no ano anterior. Os recursos serão utilizados no aprimoramento dos sistemas relacionados ao atendimento do B2C, aperfeiçoamento da gestão de informações, desenvolvimento e implementação do programa de fidelidade, a integração de sistemas operacionais e aprimoramento de segurança.

Em ação comemorativa, a CVC está oferecendo nesta semana ofertas e condições especiais para ajudar quem está decidindo a próxima viagem. Confira:

Diárias a partir de R$ 50,00

Bahia

Hotel Fênix Porto Seguro

Oferece acomodação standard, café da manhã e cortesia para uma criança de até 10 anos

Oferece acomodação standard, café da manhã e cortesia para uma criança de até 10 anos Salvador Mar Hotel

Oferece quartos na categoria standard, café da manhã incluso e cortesia para uma criança de até 7 anos

Paraíba

Pousada Boi Bumbá Praia e Pousada Boi Bumbá Tambau

Oferecem acomodação duplo standard, café da manhã e cortesia para uma criança de até 6 anos.

Ofertas especiais

Ceará

Vila Galé Fortaleza

Apartamento duplo com diárias a partir de R$ 223 por pessoa, com café da manhã incluso e cortesia para uma criança de até 12 anos

Rio Grande do Norte

Vila Galé Touros

Resort all inclusive com apartamento duplo e cortesia para uma criança de até 12 anos, tudo a partir de R$ 493 a diária por pessoa

São Paulo

Vila Galé Paulista

Oferece apartamento duplo e café da manhã com diária a partir de R$ 292 por pessoa.

Desconto de até 30%

Rio Grande do Sul

Laghetto Toscana - Gramado

Diária sai a partir de R$124 por pessoa, com café da manhã e cortesia para uma criança de até 11 anos

Bahia

Sol Victoria Marina - Salvador

Acomodação standard, café da manhã e cortesia para uma criança de até 5 anos com diárias a partir de R$ 136 por pessoa.

Alagoas

Happy Hotel Pajuçara - Maceió

Oferece quarto duplo standard, com café da manhã incluso e cortesia para uma criança de até 12 anos com diária a partir de R$ 95 por pessoa.

Diária gratuita

São Paulo

Quem fecha cinco diárias, paga somente quatro nestes hotéis em Campos de Jordão:

Castelo Nacional Inn Campos do Jordão

Dan Inn Campos do Jordão

Golden Park Campos do Jordão

Pousada Nacional Inn Campos do Jordão

Euro Suíte Campos do Jordão

Todos esses incluem o café da manhã, cortesia para uma criança de até 3 anos, e ocupação dupla, variando apenas a categoria do quarto.

As promoções estão disponíveis no site da marca, nas lojas físicas e nas agências autorizadas CVC. As condições especiais são para períodos selecionados.

