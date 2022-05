Circuitos Europeus da CVC têm gratuidade para o 2º passageiro

A CVC, que está comemorando os 50 anos da companhia, lançou nesta semana a campanha de viagens pela Europa, em que o segundo passageiro tem gratuidade para as compras fechadas realizada até 31 de maio.

Com a retomada das viagens, após longas restrições por conta da pandemia, a empresa de turismo traz os Circuitos Europeus. No total são 168 opções de circuitos que passam por diferentes países – em que a CVC oferece hospedagem, passeios e guia em português.

Além disso, as compras efetuadas no período devido terão seguro-viagem com desconto de 10%. Alguns dos países que participantes dos circuitos são Portugal, Espanha, Itália, França, Inglaterra, Grécia, Holanda.

Opções de viagens

Dentre as opções disponibilizadas, a CVC traz um roteiro de 9 dias em Portugal, passando por Lisboa, Évora, Coimbra e Porto, a partir de R$ 3.907 por pessoa. Outra alternativa é uma viagem de 7 dias na Itália, passando por Milão, Veneza, Florença e Roma, que custa a partir de R$ 5.055 por pessoa. As saídas são até março de 2023.

Condições de pagamento

A CVC criou seu crédito próprio e, com ele, o viajante pode acumular pontos para serem trocados por descontos em viagens, tanto nacionais como internacionais. Para as compras até 31 de maio, o parcelamento foi estendido de 14x sem juros para para 16x. Além do cartão, também há possibilidade de pagamento por boleto, em até 23x iguais.

Outra opção de pagamento é o parcelamento no cartão de crédito em até 12x sem juros no cartão de crédito (1+11) ou em até 24x iguais no cartão de crédito da CVC.

