Conheça as 100 startups do Brasil mais desejadas pelas grandes empresas

Não é só no venture capital que as startups brasileiras estão conquistando números recordes. Além dos US$ 6,9 bilhões de investimentos recebidos até setembro, as empresas de inovação brasileira estão conquistando o dobro de contratos com grandes corporações. O dado faz parte do Ranking 100 Open Startups 2021 (veja abaixo), divulgado nesta quarta-feira, 27, pela entidade de mesmo nome.

De julho de 2020 a julho de 2021, as startups e grandes empresas firmaram 26.348 contratos, o dobro do declarado no período anterior. Segundo a 100 Open, das 18.000 startups cadastradas na sua base, pelo menos 2.414 tiveram contratos validados com grandes empresas para poder entrar no ranking.

O valor médio das transações também aumentou: passando de R$ 140.000 em 2020 para R$ 270.000 em 2021. No total, foram R$ 2,2 bilhões em contratos no período, a maior deles colocando as startups na cadeia de fornecimento das grandes empresas.

"Acredito que vamos entrar em uma fase mais dinâmica e intensa do ecossistema, com mais startups nascendo, captando e morrendo mais rápido. Com casos de sucesso como Nubank e Brex, mais empreendedores e empresas estão de olho nesse mercado. Hoje são 5.000 corporações buscando startups, 700 com programas de inovação aberta estruturados", diz Bruno Rondani, fundador e presidente da 100 Open Startups.

A campeã de 2021

Quem ocupa a primeira posição no ranking de 2021 é carioca Rede Parcerias, fundada em 2014. A empresa é especializada em gerenciar sites de clubes de parcerias para clientes de grandes empresas, como L’Oreal, Cartão Pernambucanas, Seguros Unimed e QuintoAndar. No total, são mais de 260 clubes gerenciados, chegando a mais de 5 milhões de usuários.

Fundada pelos publicitários Eduardo Torres e Thiago Mattos, a startup nasceu para ajudar as grandes empresas a manter um canal de comunicação aberto com os consumidores e a melhorar sua percepção de marca. Cobrando uma assinatura, que pode variar de R$ 887 a R$ 30.000 por mês, a startup oferece aos usuários finais das empresas clientes acesso a mais de 300 parceiros com benefícios e descontos exclusivos.

"Outros clubes ganham comissões sobre as vendas, mas aqui o que importa é o valor percebido pelo cliente. Customizamos toda a plataforma para cada empresa e podemos oferecer tanto nossa carteira de parceiros como prospectar novos na região de atuação delas", diz Torres em entrevista à EXAME.

Para a Seguros Unimed, que usa o serviço da Rede Parcerias desde 2018, o que mais chamou atenção na hora de escolher um fornecedor para o clube de benefícios foi a variedade de ofertas na plataforma da Rede Parcerias e a facilidade de integração. "Eles oferecem um catálogo robusto, com ofertas dos grandes e-commerces brasileiros, mas também de negócios de nicho, com plataformas de vinho", diz Henrique João Dias, superintendente de marketing e produtos da Seguros Unimed.

As 100 mais desejadas pelas grandes empresas