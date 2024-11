Conheça a startup que combina astrologia e IA em um app de namoro

Durante minha cobertura do Web Summit 2024 em Lisboa, entre conversas com dezenas de empreendedores e apresentações de novas tecnologias, uma startup brasileira chamou minha atenção com uma proposta que nunca tinha visto antes: um aplicativo de relacionamentos que utiliza astrologia e inteligência artificial para criar conexões mais compatíveis.

Intrigado pela originalidade do conceito, me reuni com os cofundadores Kauanny e Ed Ramponi, e o sócio Fabrício Oliveira, da StarDate.

Uma ideia que vem de experiência

"A ideia nasceu porque estávamos de coração partido", me revelou Kauanny durante nossa conversa. O que me surpreendeu foi como eles transformaram experiências pessoais em uma solução tecnológica para um problema comum nos aplicativos de relacionamento tradicionais.

Fundada em 2022, a StarDate se diferencia ao oferecer uma análise astrológica profunda dos usuários. "Analisamos a lua para entender o lado emocional, o ascendente para energia vital, Mercúrio para comunicação, Vênus para padrões de atração e Marte para compatibilidade sexual", explica Ramponi.

Como o app usa IA?

O que mais me impressionou foi como o aplicativo utiliza inteligência artificial para fornecer insights astrológicos em tempo real.

Fabrício Oliveira, que traz expertise em IA e ciência de dados, detalhou como a tecnologia alerta usuários sobre o potencial de suas conexões. A empresa também traz uma abordagem séria quanto à segurança, aspecto frequentemente negligenciado por players internacionais no mercado brasileiro. Entre as inovações planejadas estão:

Botão de SOS integrado;

Parcerias com autoridades de segurança pública;

Curadoria de locais seguros para encontros;

Sistema de verificação avançado.

Durante a demonstração do aplicativo, notei que a StarDate democratiza recursos tradicionalmente restritos a nichos específicos. "Pegamos as melhores funcionalidades de diversos apps, como os filtros avançados do Grindr, e os disponibilizamos para todos os públicos", destaca Ramponi.

A plataforma utiliza IA não apenas para análise astrológica, mas também para sugerir locais ideais para encontros baseados na compatibilidade dos usuários e seus interesses compartilhados. "Queremos eliminar a perda de tempo em conexões incompatíveis e proporcionar encontros mais significativos", explica Oliveira.

Crescimento e expansão

Com quase dois mil usuários já inscritos, a empresa tem planos ambiciosos para os próximos cinco anos. Kauanny Ramponi, CEO da StarDate, compartilhou que o objetivo é se tornar o aplicativo de relacionamento mais seguro e utilizado do Brasil, com expansão internacional já iniciada em Portugal.