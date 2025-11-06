Tesla aprova pacote de remuneração de US$ 1 trilhão para Elon Musk

Os acionistas da Tesla aprovaram nesta quinta-feira um pacote de remuneração de US$ 1 trilhão para Elon Musk, CEO da companhia, estabelecendo o maior pagamento já concedido a um líder corporativo.

A aprovação do bônus foi anunciada durante a assembleia anual da fabricante de veículos elétricos após uma campanha de semanas envolvendo o conselho, Musk e investidores importantes, que buscaram garantir apoio à medida.

Esse pacote de remuneração coloca Musk, a pessoa mais rica do mundo, a um passo de se tornar o primeiro trilionário da história, ao mesmo tempo em que expande sua participação na Tesla para 25% ou mais nos próximos dez anos, segundo a Bloomberg.

Como foi a negociação?

Mais de 75% dos votos foram a favor do plano de remuneração sem precedentes, informou a empresa. O resultado encerra uma campanha de semanas realizada pelo conselho, o CEO e importantes investidores do setor varejista para angariar apoio.

A votação sobre o pacote de remuneração foi vista como fundamental para a Tesla, especialmente após Musk ter sugerido que poderia renunciar ao cargo ou dedicar mais tempo a suas outras empresas, caso não conseguisse maior controle sobre a montadora.

Com a aprovação, o cenário mais provável é que ele continue à frente da empresa enquanto a Tesla trabalha para implementar uma agenda ambiciosa para veículos autônomos e inteligência artificial.

A aprovação do pacote de remuneração foi antecipada, apesar da oposição de diversos investidores importantes, incluindo o Norges Bank Investment Management, da Noruega, que é o nono maior acionista da Tesla. As consultorias de voto Institutional Shareholder Services e Glass Lewis recomendaram que os investidores rejeitassem o plano, destacando preocupações com o tamanho do pacote e com o risco de diluição da participação de outros acionistas.

Condições para o bônus histórico

Para garantir o pagamento total, Musk deverá cumprir metas ambiciosas, incluindo a expansão do valor de mercado da Tesla, revitalização de seu setor automotivo em declínio, e avanços nos projetos de robotáxis e robótica.

No pregão estendido de quinta-feira em Nova York, as ações da Tesla subiram 2,5%. Até o fechamento de quarta-feira, os papéis acumularam uma alta de 14% no ano, ligeiramente abaixo do avanço de 16% do índice S&P 500.